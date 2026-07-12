Huixquilucan disminuye 13% los delitos de alto impacto en los primeros cinco meses de 2026

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública (SESNSP) informó que, en el periodo de enero a mayo de 2026, el Gobierno de Huixquilucan logró disminuir en 13.16 por ciento los delitos de alto impacto cometidos en el territorio, con respecto al mismo periodo del año 2025, como resultado de la estrategia de seguridad emprendida en el territorio.

La estrategia incluye la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como la capacitación continua de los elementos. (Foto: Especial)

Esta reducción se suma a la disminución de 44 por ciento registrada en el periodo 2022-2025, posicionando al municipio como uno de los más seguros de la entidad.

Entre los delitos que registraron una mayor disminución se encuentran el robo de vehículo automotor, con una reducción de 62.3 por ciento; robo a casa habitación, con 48.7 por ciento; robo en transporte público colectivo, con 34.6 por ciento; robo a transeúnte en vía pública, con 34.4 por ciento; y las lesiones dolosas, con 15 por ciento. Entre los delitos que presentaron una mayor reducción están el robo de vehículo, a casa habitación, en transporte público y a transeúnte, así como las lesiones, lo que refleja el impacto positivo de las estrategias implementadas.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, celebró estos resultados y aseguró que son producto de la coordinación interinstitucional entre las fuerzas de seguridad, el fortalecimiento de los operativos y el aumento de las capacidades de la policía. La presidenta municipal celebró esta disminución y aseguró que es resultado de la coordinación interinstitucional y el fortalecimiento de los operativos en las tres zonas del municipio.

La alcaldesa destacó que el 99 por ciento de los policías locales cuentan con el Certificado Único Policial (CUP), garantizando a la población una policía confiable y preparada. Afirmó que Huixquilucan no bajará la guardia y no escatimará recursos para profesionalizar a la corporación, con el propósito de fortalecer la coordinación, la prevención del delito y la participación ciudadana. La estrategia incluye la coordinación con la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad del Estado de México, así como la capacitación continua de los elementos.

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