Huixquilucan emite recomendaciones para unas vacaciones de Semana Santa seguras

El Gobierno de Huixquilucan recomienda a las familias que se quedan en su hogar durante los días de asueto y a las que visitan algún destino turístico en la Semana Santa, implementar diversas medidas para tener un descanso y vacaciones sin incidentes, con el fin de no poner en riesgo su salud e integridad física; además, tener al alcance números de los cuerpos de emergencia municipales, para pedir la atención necesaria, en caso de requerirlo.

Para los feligreses que, durante las festividades de la Semana Mayor, acuden a las iglesias, procesiones, representaciones y/o viacrucis, se pide que tomen precauciones para protegerse de las altas temperaturas, tales como mantenerse hidratado, portar sombrilla, sombrero, gorra o visera; utilizar bloqueador, vestir ropa y calzado cómodos, y consumir alimentos ligeros, entre otras.

Debido a que es una época donde se registran mayores aglomeraciones, es necesario establecer puntos de encuentro con las personas de las que van acompañados; llevar una identificación que contenga nombre, tipo de sangre y especificar si padece alguna enfermedad, no perder de vista a los niños; y cuidar sus pertenencias, entre otras medidas.

Es de suma importancia extremar los cuidados con los menores de edad en lugares públicos, a fin de evitar extravíos, por lo que es necesario no descuidarlos, tomarlos de la mano, que estén acompañados de un adulto en todo momento y asegurar su constante hidratación para evitar golpes de calor.

Por otro lado, para las personas que disfrutarán de su casa en este periodo, se les exhorta a estar pendiente de los niños, no dejarlos solos en ningún momento, para evitar accidentes -como quemaduras por fuego o conexiones eléctricas o caídas- y alejar de su alcance objetos peligroso y productos tóxicos.

Para quienes salen de su hogar, el Gobierno de Huixquilucan les exhorta a cerrar las llaves de paso de gas y agua, desenchufar los equipos electrónicos que no se usarán, evitar publicar en redes sociales que saldrán de vacaciones, verificar que puertas y ventanas estén cerradas y avisar a algún familiar o vecino de confianza que no estarán en su domicilio, para que se mantengan alerta.

En este sentido, para mayor seguridad de los automovilistas y sus familias, es necesario que, al viajar cuenten con llanta de refacción, así como con herramientas para hacer reparaciones, cables para pasar corriente y revisar los niveles del líquido de frenos y aceite, además de no ingerir bebidas alcohólicas, no manejar cansado, no conducir a exceso de velocidad o bajo el influjo de alcohol u otras sustancias, así como tener a la mano los números del seguro del vehículo y de asistencia en el camino.

El Gobierno de Huixquilucan recuerda que, en caso de cualquier incidente, se pueden acercar a los elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, así como de la coordinación Municipal de Protección Civil, quienes estarán realizando recorridos a pie y en patrullas en las tres zonas del municipio para brindar apoyo a quien lo requiera, como parte del operativo “Semana Santa 2024”.

También, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil, así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android e iOS.

