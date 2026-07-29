Huixquilucan fortalece el acceso a la salud con casi 38 mil servicios médicos en la red de hospitales municipales

Para garantizar el acceso de la población a servicios médicos oportunos y de calidad, el Gobierno de Huixquilucan ofreció casi 38 mil servicios sanitarios durante el segundo trimestre de 2026, como consultas de medicina general y especializadas, servicios odontológicos, acciones preventivas y campañas de promoción de la salud.

Entre los servicios, destacan consultas de medicina general, odontológicas, de nutrición, optometrías, además de especialidades como ginecología, pediatría ortopedia, geriatría urología y dermatología, entre otras (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que la salud continúa siendo una de las prioridades de su administración, por lo que se mantienen programas permanentes para fortalecer la atención médica, impulsar la prevención y acercar servicios especializados a todos los sectores de la población.

Explicó que se brindaron más de 37 mil 900 servicios médicos en los hospitales San Pío, Mater Dei y San Fernando, el Centro Médico Huixquilucan y en Unidad Médica de San Cristóbal Texcalucan, los cuales conforman la red de salud municipal más grande del país; así como en los 27 Centros de Desarrollo Comunitario, ubicados en diversos puntos del municipio.

“En Huixquilucan, trabajamos todos los días para que las familias tengan acceso a servicios médicos dignos, oportunos y de calidad. Nuestra prioridad es cuidar la salud de la población, mediante acciones preventivas, atención especializada y programas que permitan mejorar su calidad de vida”, señaló Romina Contreras.

Entre abril y junio, el Sistema Municipal DIF otorgó 22 mil 515 consultas de medicina general, mil 549 consultas de especialidades como ginecología, pediatría, ortopedia, geriatría, urología y dermatología, entre otras; cinco mil 262 consultas odontológicas, cinco mil 698 tratamientos odontológicos, así como 338 de nutrición, 226 de optometría, expidió dos mil 149 certificados médicos y atendió siete partos y cesáreas.

Como parte de esta estrategia integral, durante el segundo trimestre, el Gobierno de Huixquilucan también impulsó diversas acciones de prevención mediante pláticas y campañas enfocadas en la promoción de hábitos saludables, la prevención de enfermedades respiratorias y gastrointestinales, la salud odontológica, la vacunación, la detección oportuna de cáncer, la planificación familiar y la prevención del tabaquismo, con el propósito de fomentar una cultura del autocuidado.

En materia de medicina preventiva, se realizaron jornadas de vacunación, detecciones oportunas de cáncer de mama y cáncer cervicouterino, acciones de planificación familiar, así como revisiones para identificar factores de riesgo asociados con enfermedades como diabetes, hipertensión, sobrepeso y obesidad, fortaleciendo el diagnóstico temprano y la atención oportuna.

Estas acciones forman parte de la estrategia integral que impulsa el Gobierno de Huixquilucan para consolidar un municipio con servicios de salud más cercanos, eficientes y humanos, privilegiando la prevención como una herramienta fundamental para mejorar la calidad de vida de las y los huixquiluquenses.

Con estas acciones, el Gobierno de Huixquilucan refrenda su compromiso de seguir invirtiendo en programas, infraestructura y servicios que permitan proteger la salud de las familias y continuar siendo un referente en la prestación de servicios médicos municipales en el Estado de México.

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