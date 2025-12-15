Huixquilucan fortalece infraestructura en Lomas Country Club con repavimentación y estabilización de talud

Con el objetivo de seguir fortaleciendo la infraestructura, a través de obras que mejoran la movilidad, la seguridad vial y la imagen urbana, además de proteger a la población, el Gobierno de Huixquilucan entregó la repavimentación con concreto asfáltico de la Avenida Paseo Interlomas y los trabajos de estabilización del muro de la Avenida Vista Real, en el fraccionamiento Lomas Country Club, en beneficio de quienes transitan y viven en esta zona.

La presidenta municipal, Romina Contreras, inauguró la repavimentación de Avenida Paseo Interlomas, en Lomas Country Club, para agilizar el tránsito vehicular y reducir los tiempos de traslado (Foto: Especial).

Durante la entrega de la rehabilitación con concreto asfáltico de la Avenida Paseo Interlomas, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que la obra consistió en reparar una superficie de 13 mil 480 metros cuadrados y una longitud de mil 610 metros lineales; obra a la que se destinaron nueve millones de pesos, para mejorar la circulación vehicular y la seguridad de los vecinos y visitantes.

“Vecinos y vecinas de Huixquilucan, quiero que sepan que continuamos trabajando 24/7 para modernizar la infraestructura vial en todas las zonas del municipio. Esta obra refleja nuestro compromiso de elevar la calidad de vida de todas las personas que transitan por la demarcación”, indicó la alcaldesa.

En tanto, la directora general de Infraestructura y Edificación de Huixquilucan, Jessica Nabil Castillo Martínez, explicó que, además de la rehabilitación del pavimento, se llevó a cabo la construcción de guarniciones, balizamiento, señalización vial con pintura, colocación de boyas metálicas y limpieza de obra, cumpliendo así un compromiso más de la presidenta municipal con la población.

Por su parte, vecinos del fraccionamiento Lomas Country Club expresaron su agradecimiento al Gobierno de Huixquilucan por la mejora de su entorno, asegurando que estas acciones contribuyen a una mejor calidad de vida y un tránsito más seguro.

En el caso de la estabilización del muro en la Avenida Vista Real, Romina Contreras destacó que esta obra tiene el objetivo de proteger a los vecinos que habitan en las inmediaciones, pues requirió una inversión de 12 millones 950 mil pesos, monto que forma parte de los 80 millones de pesos que se han destinado a la reparación de taludes.

“Con las finanzas sanas de Huixquilucan, podemos atender este tipo de emergencias. Seguimos trabajando 24/7 para contar con la infraestructura adecuada en todo el municipio y garantizar la seguridad de las familias”, señaló la alcaldesa.

En este sentido, Jessica Nabil Castillo, detalló que la obra se ejecutó tras el desgajamiento de la mitad de la vialidad registrado en 2023, derivado de las fuertes lluvias, y los trabajos duraron dos años, desde los estudios hasta la reestructuración del área.

Explicó que se colocaron anclas, se realizó un macizo, relleno fluido y se reconstruyó el sistema de drenaje que originó la problemática, también, se instalaron tableros para reforzar la contención del terreno.

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