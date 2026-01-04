Huixquilucan implementa operativo de seguridad para festividades de Reyes

El gobierno municipal de Huixquilucan desplegará el lunes 5 de enero de 2026 el operativo «Reyes Magos Protegidos», con el objetivo de reforzar la seguridad en zonas comerciales y de alta afluencia durante las celebraciones tradicionales. El operativo forma parte del «Operativo Navideño 2025» que se encuentra vigente desde el 15 de diciembre del año pasado.

Participarán elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad, la Unidad de Rescate y la Coordinación Municipal de Protección Civil.

Las acciones se distribuirán en las tres zonas del municipio: Tradicional, Popular y Residencial. (Foto: Especial)

El plan incluirá patrullajes móviles y recorridos a pie en plazas comerciales, tiendas departamentales, romerías, mercados, zonas bancarias y principales avenidas. La Dirección de Vialidad mantendrá presencia en calles y avenidas principales para agilizar el flujo vehicular y prevenir congestionamientos.

De manera complementaria, se reforzará la vigilancia en los corredores utilizados por las rutas del transporte público, con el fin de garantizar la seguridad de los usuarios durante sus traslados. El personal del Sistema Municipal de Emergencias 24/7 permanecerá en estado de alerta para brindar auxilio inmediato en caso necesario.

El objetivo declarado del operativo es salvaguardar la integridad física y patrimonial de la población, mantener el orden en las zonas comerciales y apoyar la logística de las compras y la entrega de obsequios durante la festividad.

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