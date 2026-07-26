Huixquilucan impulsa el deporte al aire libre con entrega de más de 40 gimnasios de calistenia

El Gobierno de Huixquilucan instaló más de 40 gimnasios de calistenia en diversos puntos de la demarcación, como parte de las acciones de rescate de espacios públicos y mejoramiento urbano que se llevan a cabo en todo el territorio, en beneficio de las familias.

La inversión en infraestructura deportiva forma parte del compromiso municipal con la salud y el bienestar de las familias, promoviendo el acceso a una vida activa y saludable. (Foto: Especial)

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que esta iniciativa, impulsada a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, concluyó la cuarta etapa con la instalación de más de 40 módulos diseñados para el entrenamiento físico basado en el uso del propio peso corporal. La iniciativa busca combatir el sedentarismo y fomentar la salud y los buenos hábitos, especialmente entre los jóvenes, ofreciendo espacios gratuitos y seguros para la práctica deportiva.

La alcaldesa señaló que las barras de calistenia mejoran de manera integral la condición física, promoviendo el desarrollo de la fuerza, la agilidad, la flexibilidad y la resistencia cardiovascular mediante el control del propio peso corporal. Además, al tratarse de rutinas de bajo impacto articular que se realizan al aire libre, estos módulos contribuyen a reducir los niveles de estrés, mejorar la postura y combatir el sedentarismo en personas de todas las edades. El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte concluyó la cuarta etapa de instalación de aparatos de calistenia, ubicados en diversas comunidades del territorio.

Los deportivos con aparatos de calistenia se encuentran en Agua Blanca, Bosques de La Herradura, Santiago Yancuitlalpan, Chuluguaya, Constituyentes de 1917, El Bosque, El Cerrito, El Guarda, El Hielo, El Olivo, El Plan, Federal Burocrática, Jardín de la Cultura, La Glorieta, Las Canteras, Llano Grande, Loma del Carmen, San Bartolomé Coatepec, San Cristóbal Texcalucan, San Fernando, San Francisco Ayotuxco, San Jacinto, San José Huiloteapan, San Juan Yautepec, San Martín, San Melchor, Santa Cruz Ayotuxco y Zacamulpa. Los gimnasios de calistenia se ubican en más de 40 puntos del municipio, incluyendo parques de diversas comunidades.

El Gobierno de Huixquilucan hace un llamado a la población para aprovechar estas estructuras y cuidarlas, reafirmando que el rescate del espacio público es una tarea compartida para construir una comunidad más segura, unida y activa.

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