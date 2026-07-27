Huixquilucan impulsa el deporte al aire libre con la entrega de más de 40 gimnasios de calistenia

Con el objetivo de continuar promoviendo la salud, el deporte y el sano esparcimiento entre la población, el Gobierno de Huixquilucan instaló más de 40 gimnasios de calistenia en diversos puntos de la demarcación, como parte de las acciones de rescate de espacios públicos y mejoramiento urbano que se llevan a cabo en todo el territorio, en beneficio de las familias.

El Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan concluyó la cuarta etapa de la instalación de aparatos de calistenia, las cuales se ubican en diversas comunidades del territorio (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, compartió que esta iniciativa, impulsada a través del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte de Huixquilucan, concluyó la cuarta etapa con la instalación de más de 40 módulos diseñados para el entrenamiento físico, basado en el uso del propio peso corporal, que permite a niños, jóvenes y adultos realizar rutinas de ejercicio al aire libre, de manera segura y sin ningún costo.

“Con la entrega de estos aparatos deportivos de calistenia, no solo recuperamos la imagen de nuestras comunidades, sino que invertimos directamente en la salud de las familias de Huixquilucan. Queremos que nuestros niños y jóvenes tengan espacios dignos, seguros y gratuitos que los motiven a adoptar hábitos saludables y los mantengan alejados de las adicciones, además de promover el acceso a una infraestructura deportiva de primer nivel, cerca de su hogar», puntualizó Romina Contreras.

Agregó que las barras de calistenia destacan por mejorar de manera integral la condición física, ya que este sistema de entrenamiento promueve el desarrollo de la fuerza, la agilidad, la flexibilidad y la resistencia cardiovascular, mediante el control del propio peso corporal.

Asimismo, Romina Contreras mencionó que, al tratarse de rutinas de bajo impacto articular que se realizan al aire libre, estos módulos contribuyen a reducir los niveles de estrés, mejorar la postura y combatir el sedentarismo en personas de todas las edades.

Los deportivos con aparatos de calistenia se encuentran en: Agua Blanca, Bosques de La Herradura, Cancha de Santiago Yancuitlalpan, Chuluguaya, Constituyentes de 1917, El Bosque, El Cerrito, El Guarda, El Hielo, El Olivo, El Plan, Federal Burocrática, Jardín de la Cultura, La Glorieta, Las Canteras, Llano Grande, Loma del Carmen, San Bartolomé Coatepec, San Cristóbal Texcalucan, San Fernando, San Francisco Ayotuxco, San Jacinto, San José Huiloteapan, San Juan Yautepec, San Martin, San Melchor, Santa Cruz Ayotuxco y Zacamulpa.

Así como en los parques de Hacienda del Ciervo, Hacienda La Antigua, La Herradura”, Lomas de las Palmas, Acequia, Central La Herradura, Fuentes Lomas del Sol, Lomas del Sol, Montón Cuarteles, Pirules, Shimon Peres, Teca, Tierra y Libertad y La Herradura.

El Gobierno de Huixquilucan hace un llamado a la población para aprovechar estas estructuras y cuidarlas, reafirmando que el rescate del espacio público es una tarea compartida para construir una comunidad más segura, unida y activa.

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