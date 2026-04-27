Huixquilucan inaugura exposición “Tinta y Memoria” del artista Joel Rendón

Para fortalecer la identidad cultural y acercar expresiones artísticas de primer nivel a la población, el gobierno municipal inauguró la exposición «Tinta y Memoria», del artista gráfico Joel Rendón, conformada por más de 30 obras exhibidas en el Museo de Huixquilucan, ubicado en el Jardín de Cultura, en la comunidad de San Juan Bautista.

La presidenta municipal, Romina Contreras, destacó que la exhibición celebra el talento y la creatividad de este artista de Huixquilucan, que cuenta con reconocimiento nacional e internacional, a través de más de sus 30 obras (Foto: Especial).

En el marco de la inauguración de esta exposición, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que esta muestra celebra el talento, la creatividad y la identidad del país, a través de diversas obras realizadas por el artista huixquiluquense, Joel Rendón, quien cuenta con diversos premios nacionales e internacionales en grabado y escultura, con las cuales busca representar el pasado y el presente, combinadas con el uso de símbolos mesoamericanos, algunas de ellas, declaradas como Patrimonio Nacional de México.

«En Huixquilucan, el impulso a la cultura y el reconocimiento a nuestros artistas son pilares fundamentales para fortalecer nuestro tejido social. Es un honor para este gobierno municipal abrir las puertas del Museo de Huixquilucan para recibir la exposición ‘Tinta y Memoria’, la extraordinaria obra del maestro Joel Rendón. Sigamos haciendo del municipio un referente cultural y un espacio donde el arte sea accesible para todos. Los esperamos en el Jardín de la Cultura para disfrutar de esta experiencia única», apuntó la alcaldesa Romina Contreras.

Luego de la inauguración, el artista Joel Rendón realizó un recorrido y ofreció a los asistentes una breve explicación de cada una de las obras que conforman la exposición «Tinta y Memoria», la cual estará abierta al público de manera gratuita hasta el próximo 19 de junio, en un horario de lunes a jueves, de 10:00 a 16:00 horas; y viernes, de 10:00 a 15:00 horas.

En tanto, Joel Rendón, quien tiene una trayectoria de más de 35 años, agradeció a la alcaldesa Romina Contreras por brindar espacios al arte y la cultura para la población, al tiempo de acercar este tipo de exposiciones a toda la familia, con el fin de despertar la creatividad en las nuevas generaciones.

“Aquí podemos ver unas pequeñas muestras de todos esos años y esos diferentes temas que he abordado, siempre lo hago con mucho cariño para que la gente lo disfrute y disfrute conmigo cada una de mis líneas. En este momento, también hago un resumen de toda esta trayectoria. Espero que les guste mucho, tanto como a mí”, dijo.

La directora general de Cultura y Turismo de Huixquilucan, Verónica Lira Iniesta, expresó que el arte de Joel Rendón se convierte en un puente que conecta a las personas con su entorno y su propia historia, pues su trabajo se basa en raíces mexicanas que abordan temas de la vida cotidiana.

“Joel Rendón representa el compromiso del arte con la comunidad, siendo un ejemplo de cómo la creatividad puede convertirse en un vehículo para compartir la identidad local, es un verdadero privilegio y honor contar con su obra en este museo, recinto que promueve el diálogo, la reflexión y el encuentro entre artistas con la ciudadanía”, comentó.

En la exposición «Tinta y Memoria», en el Museo de Huixquilucan, los asistentes podrán encontrar diversas piezas grabadas en piedra o linóleo como “Estampa al Minuto”, “Caballero Águila”, “Autorretrato y Muerte”, “Bodegón Mexicano”, “La Mesa de Mayahuel”, “San Miguel de Milagro”, “Naturaleza”, “Los Guitarreros”, “Piedra de Luna”, “Muerte con COVID” y “Hombre Agave”, entre otros.

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