Huixquilucan inaugura exposición “Tinta y Memoria” del artista Joel Rendón con más de 30 obras

El gobierno municipal de Huixquilucan inauguró la exposición “Tinta y Memoria” , del artista gráfico Joel Rendón, conformada por más de 30 obras exhibidas en el Museo de Huixquilucan, ubicado en el Jardín de Cultura, en la comunidad de San Juan Bautista.

Muestra estará abierta gratuitamente hasta el 19 de junio en el Museo de Huixquilucan, en un horario de lunes a jueves de 10:00 a 16:00 horas y viernes de 10:00 a 15:00 horas. (Foto: Especial)

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que esta muestra celebra el talento y la creatividad del artista huixquiluquense, quien cuenta con diversos premios nacionales e internacionales en grabado y escultura. Sus obras buscan representar el pasado y el presente combinados con el uso de símbolos mesoamericanos, algunas declaradas como Patrimonio Nacional de México.

El artista, con una trayectoria de más de 35 años, realizó un recorrido y ofreció a los asistentes una breve explicación de cada obra. Agradeció a la alcaldesa por brindar espacios al arte y la cultura para despertar la creatividad en las nuevas generaciones.

La directora general de Cultura y Turismo de Huixquilucan, Verónica Lira Iniesta, expresó que el arte de Joel Rendón se convierte en un puente que conecta a las personas con su entorno y su propia historia, abordando temas de la vida cotidiana basados en raíces mexicanas.

Entre las piezas exhibidas, grabadas en piedra o linóleo, se encuentran “Estampa al Minuto” , “Caballero Águila” , “Autorretrato y Muerte” , “Bodegón Mexicano” , “La Mesa de Mayahuel” , “San Miguel de Milagro” , “Los Guitarreros” , “Piedra de Luna” , “Muerte con COVID” y “Hombre Agave” , entre otros.

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