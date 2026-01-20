Huixquilucan instala Comisión para Erradicar el Analfabetismo

Con el propósito de erradicar el analfabetismo y contribuir a elevar la calidad de vida de la población, pues esta acción contribuye a empoderar a las personas, reducir la pobreza y fomentar la igualdad de género, entre otros beneficios, el Gobierno de Huixquilucan instaló la Comisión Municipal para la Campaña “El Poder de Alfabetizar-Acción por Alfabetización”, con la participación de autoridades municipales, regidores y representantes del Instituto Nacional para la Educación de los Adultos (INEA).

La presidenta municipal, Romina Contreras, encabezó y tomó protesta a los integrantes de la Comisión Municipal para la Campaña “El Poder de Alfabetizar-Acción por Alfabetización” (Foto: Especial).

Al encabezar la instalación y toma de protesta de los integrantes de esta Comisión, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, apuntó que la alfabetización es un derecho humano fundamental y una herramienta esencial para el desarrollo personal y social, por lo que los gobiernos tienen la obligación de garantizarla.

Indicó que, como parte de este esfuerzo permanente de su gestión, se encuentran los programas y acciones como las Becas Municipales y la iniciativa “Acción por la Educación”.

“Desde hace 10 años, en el municipio se han emprendido programas y estrategias para contribuir con la educación en Huixquilucan, con el fin revertir el rezago en los sectores más vulnerables y que la falta de recursos no sea un motivo para el abandono o la deserción escolar”, destacó la alcaldesa Romina Contreras.

Ahí mismo, informó que, en 2025, se entregaron más de ocho mil 500 becas a estudiantes de todos los niveles e inició la segunda vuelta del programa “Acción por la Educación”, que tiene como objetivo la rehabilitación y mantenimiento de escuelas públicas para que las y los huixquiluquenses acudan a planteles con las condiciones adecuadas para su desarrollo.

Además, para complementar estas acciones, el Gobierno de Huixquilucan repartió seis mil monederos electrónicos a padres de familia para contribuir con los gastos y que sigan apoyando la educación de sus hijos.

“Abatir los rezagos educativos es una de nuestras principales prioridades de gobierno y, en el caso del analfabetismo, el simple hecho de disminuirlo es una acción esencial de gobierno, pero no queremos quedarnos solo en la disminución, realizaremos los mayores esfuerzos por abatirlo totalmente, por lo que, con la instalación de esta Comisión Municipal, involucraremos a muchos actores sociales, empresariales y de organizaciones para lograr esta tarea”, sentenció la presidenta municipal.

Asimismo, la alcaldesa Romina Contreras rindió protesta de ley como presidenta de la Comisión Municipal para la Campaña “El Poder de Alfabetizar-Acción por Alfabetización” y, posteriormente, tomó protesta a los integrantes de la misma, la cual quedó conformada por el octavo regidor, Luis Adrián Ramírez Ortiz, quien ocupa el cargo de secretario.

Además de la representante de la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI), María del Carmen Luna Gacía; representante de INEA, Alfredo Margarito Benítez González; segundo regidor Luis Narcizo Fierro Cima; sexto regidor, Juan Antonio Morales Vázquez; tercera regidora, Rocío Aguirre Gutiérrez; la presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar; la directora del Sistema Municipal DIF, Guadalupe Rosas Hernández; y los directores generales de Desarrollo Social y de la Juventud de Huixquilucan, Gianncarlo Gutiérrez Fuentes y Carla Santana Cuéllar, respectivamente, quienes fungirán como vocales.

También, la primera regidora, Sonia López Pérez; la quinta regidora, Iracema Lilian Gamboa Rodríguez y el noveno regidor Rufino Ramírez Francisco, rindieron protesta como integrantes de este Comité.

El Gobierno de Huixquilucan continuará trabajando 24/7 para que la población más vulnerable cuente con las herramientas suficientes para leer y escribir, y así dignificar a las personas y abrir más oportunidades para todos.

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