Huixquilucan instala grupo de prevención del embarazo adolescente

Con el propósito de reforzar las estrategias y acciones coordinadas para reducir el embarazo adolescente, así como brindar herramientas a los jóvenes en educación sexual y dar a conocer sus derechos en este rubro, el Gobierno de Huixquilucan instaló el Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes.

Integrantes del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Huixquilucan tomaron protesta con el objetivo de reforzar las acciones de prevención, información y atención en esta materia

Luego de la instalación y toma de protesta del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Huixquilucan, la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que esta iniciativa tiene como objetivo principal apoyar a los adolescentes y jóvenes a que tomen decisiones responsables sobre su sexualidad y reducir la tasa de embarazos no deseados.

“El embarazo precoz es un fenómeno que se presenta a nivel mundial y que trae diversas consecuencias en la salud y en la sociedad, ya que, en la mayoría de los embarazos adolescentes no deseados, se pone en riesgo la vida de la madre por la desinformación que existe, es por eso que implementamos esta estrategia para trabajar en equipo e implementar políticas públicas en beneficio de los jóvenes”, apuntó la presidenta municipal.

Durante la Primera Sesión Ordinaria del Grupo Municipal para la Prevención del Embarazo en Adolescentes en Huixquilucan, se tomó protesta a los integrantes de este órgano multidisciplinario conformado por autoridades y ciudadanos, el cual quedó integrado por la alcaldesa Romina Contreras, como coordinadora y la directora general de la Mujer, Margarita López Trejo, como secretaria técnica.

Como vocales fungirán el sexto regidor, Juan Antonio Morales Vázquez; la séptima regidora, Guadalupe Adriana Montoya Olvera; y el octavo regidor, Luis Adrián Ramírez Ortiz; la directora general del Servicios Ciudadanos, María José Rueda Beirana; la directora general de la Juventud, Carla Santana Cuéllar; la presidenta del Sistema Municipal DIF Huixquilucan, Ana Luisa Pérez Aguilar; la procuradora municipal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Sistema Municipal DIF, Maribel Villarreal Vázquez; y el defensor municipal de Derechos Humanos, Mario Benito Fierro.

Este Grupo, lo complementan el director general de Desarrollo Social, Gianncarlo Gutiérrez Fuentes; el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez; el director general del Instituto Municipal de Cultura Física y Deporte, Germán Anaya Viteri; la secretaria técnica del SIPINNA, María del Rosario Pellico Urrutia.

Mientras que la participación ciudadana está representada por el delegado del Tercer Cuartel, José Francisco Sánchez Ponce; el delegado de San Ramón, Joel Nava Ledesma; así como las presidentas de los Consejos de Participación Ciudadana de La Unidad y de Federal Burocrática, María Elizabeth González Hernández y Sara Reyes Méndez, respectivamente.

Cabe señalar que la instalación de este Grupo forma parte de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo en Adolescentes (ENAPEA) y el cumplimiento de la Ley General de Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes, la cual obliga a los tres órdenes de gobierno a establecer medidas de prevención, información y atención en materia del embarazo temprano.

El Gobierno de Huixquilucan, busca implementar estrategias para prevenir el embarazo adolescente, principalmente en grupos vulnerables, garantizando el acceso gratuito y seguro a métodos anticonceptivos, así como a una educación sexual desde una temprana edad.

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