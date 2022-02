Huixquilucan instala su Coplademun para evaluar políticas públicas en protección civil, educación y deporte

Al encabezar la instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (Coplademun), la presidenta municipal de Huixquilucan destacó que este instrumento permitirá fortalecer la evaluación como un elemento clave para conocer los avances que se tienen de las políticas públicas incluidas en el Plan de Desarrollo Municipal, especialmente, las relacionadas en materia de protección civil, salud, educación y deporte, entre otras, a fin de proteger la vida, la salud y el sano desarrollo de las personas.

(Foto. especial)

«Estoy convencida que lo que no se mide, no se puede evaluar, y lo que no se evalúa, no se puede mejorar. Con el Coplademun fortaleceremos la evaluación como elemento clave en el monitoreo, seguimiento y evaluación de nuestro Plan de Desarrollo Municipal», resaltó.

Ante los nuevos integrantes de este Comité, entre los que se encuentran servidores públicos municipales y representantes de la sociedad civil, del sector empresarial, así como del académico, la alcaldesa confió en que las aportaciones que realicen en los próximos años permitirán llevar a cabo una mejor evaluación y seguimiento de las acciones que realice la administración, con base en el Plan de Desarrollo 2022-2024, el cual se aprobará en la tercera semana de marzo de 2022, con lo que se da cumplimiento a la Ley de Planeación del Estado de México y Municipios, así como de la Ley Orgánica Municipal.

Indicó que se trabaja para emplear instrumentos de planeación y evaluación que sirven para poner en marcha políticas públicas efectivas en Huixquilucan, especialmente, las encaminadas al cumplimiento de la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y también en materia de seguridad pública, gobierno electrónico, innovación y economía local, entre otros.

El subdirector de Planeación del Desarrollo Municipal y titular de la Unidad de Información, Planeación, Programación y Evaluación (UIPPE) explicó que, como parte de los mecanismos de consulta ciudadana que se contemplan para la integración del Plan de Desarrollo Municipal 2022-2024, se encuentra la realización de dos foros temáticos, encuestas y sondeos de opinión, así como la elaboración de una consulta a través de un foro virtual en el que se recibirán las propuestas ciudadanas en el portal www.huixquilucan.gob.mx.

Por su parte, el director de Evaluación y Seguimiento del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de México (Copladem) mencionó que, al instalarse el Coplademun, Huixquilucan focaliza sus políticas públicas para impulsar sectores como el económico, social y educativo que tanto requiere la entidad y afirmó que con ello se da cumplimiento a la ley, pues los municipios están obligados a planear para trazar su rumbo para los siguientes años.

El Coplademun de Huixquilucan está integrado por la presidenta municipal como presidenta del Comité, el secretario técnico como secretario, así como por el secretario del Ayuntamiento, la primera regidora, el segundo regidor, el sexto regidor, el director de Desarrollo Urbano y Sustentable, el director del Sistema de Aguas, la directora del Sistema Municipal DIF y el subdirector de Planeación de Desarrollo Municipal, como vocales.

Del sector social participan, las delegadas de San Fernando y La Retama, Iracema Lilián Gamboa Rodríguez y María Elena Hernández Malagón, respectivamente, así como José Luis Ordóñez Ramírez, líder de la zona tradicional, mientras que, en representación de la iniciativa privada, se integró Alfonso Ramos Cardona.

En lo que respecta al sector académico, éste estará representado por Esteban Rincón Bojíqui, profesor de la Secundaria Número 397 «José Ortega y Gasset»; Carlos Ignacio Olin Bonilla, de la Universidad Panamericana, y Nora Olanni Ricalde Alarcón, directora de Vinculación de la Universidad Anáhuac Norte, quienes rindieron la protesta de ley para desempeñar el cargo.

