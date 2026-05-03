Huixquilucan invita a participar en la Primera Feria del Mole 2026 el 17 de mayo

El Gobierno de Huixquilucan invitó a toda la población a participar en la “Primera Feria del Mole, Huixquilucan 2026” , con el fin de reunir a expositores locales para promover la gastronomía mexicana a través de la muestra, degustación y venta de este platillo tradicional en diferentes presentaciones.

Evento será en la Explanada Municipal a partir de las 12:00 horas; registro de expositores hasta el 6 de mayo para elaborar mole, clemole o pipián de forma tradicional o artesanal. (Foto: Especial)

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que el evento gastronómico será el domingo 17 de mayo en la Explanada Municipal de Huixquilucan a partir de las 12:00 horas, para impulsar la venta y comercialización del mole producido en el municipio.

La convocatoria para participar estará abierta hasta el miércoles 6 de mayo. Los participantes podrán elaborar, de manera tradicional o artesanal, mole, clemole o pipián en distintas presentaciones: a base de chiles y hierbas frescas, chiles secos, con productos de temporada o moles caldosos.

Los requisitos para expositores son: ser residente de Huixquilucan, mayor de 18 años y presentar INE en copia simple y original; presentar un escrito libre sobre la historia e importancia de la receta en su familia o comunidad; y llenar una solicitud de registro.

Las solicitudes se pueden obtener en la Casa de la Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz” (San Juan Bautista) y en la Dirección General de Cultura y Turismo (oficinas en “Plaza Andador”, colonia Jesús del Monte), en horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.

La Dirección General de Cultura y Turismo entregará a cada expositor un kit que incluye un reconocimiento, una cuchara de madera, un mandil y una cazuela de barro.

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