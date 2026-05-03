Huixquilucan invita a participar en la Primera Feria del Mole 2026 el 17 de mayo

El Gobierno de Huixquilucan invitó a toda la población a participar en la “Primera Feria del Mole, Huixquilucan 2026” , con el fin de reunir a expositores locales para promover la gastronomía mexicana a través de la muestra, degustación y venta de este platillo tradicional en diferentes presentaciones.
La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que el evento gastronómico será el domingo 17 de mayo en la Explanada Municipal de Huixquilucan a partir de las 12:00 horas, para impulsar la venta y comercialización del mole producido en el municipio.
La convocatoria para participar estará abierta hasta el miércoles 6 de mayo. Los participantes podrán elaborar, de manera tradicional o artesanal, mole, clemole o pipián en distintas presentaciones: a base de chiles y hierbas frescas, chiles secos, con productos de temporada o moles caldosos.
Los requisitos para expositores son: ser residente de Huixquilucan, mayor de 18 años y presentar INE en copia simple y original; presentar un escrito libre sobre la historia e importancia de la receta en su familia o comunidad; y llenar una solicitud de registro.
Las solicitudes se pueden obtener en la Casa de la Cultura “Sor Juana Inés de la Cruz” (San Juan Bautista) y en la Dirección General de Cultura y Turismo (oficinas en “Plaza Andador”, colonia Jesús del Monte), en horario de lunes a jueves de 9:00 a 17:00 horas y viernes de 9:00 a 15:00 horas.
La Dirección General de Cultura y Turismo entregará a cada expositor un kit que incluye un reconocimiento, una cuchara de madera, un mandil y una cazuela de barro.