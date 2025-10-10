Para rendir homenaje a los seres queridos que han fallecido y seguir preservando las costumbres, el Gobierno de Huixquilucan invita al “Cuarto Festival de Catrinas 2025”, una celebración llena de tradición, sabor, diversión y colores, que incluye una gran variedad de actividades para disfrutar con toda la familia, entre ellas conciertos, exhibición de ofrendas, una carrera, desfile y concurso de motos y carros alegóricos, los festivales de “Xantolo” y de pan de muerto, liberación de globos de cantoya y exposición de un tapete monumental, entre otras.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, invitó a las y los huixquiluquenses a asistir a estos eventos gratuitos que se llevarán a cabo con motivo de Día de Muertos, los cuales iniciarán desde este sábado 11 de octubre y concluirán el viernes 07 de noviembre, para que chicos y grandes recuerden y festejen el regreso de sus seres queridos al mundo de los vivos, pues se trata de una de las tradiciones más representativas y con más arraigo del país, que pasa de generación en generación, y, además, permite tener una sana convivencia.

“Desde hace cuatro años preparamos una serie de actividades para toda la familia que sabemos que les van a gustar. Cada uno de estos eventos está pensado para que los huixquiluquenses celebren y preserven esta bonita tradición que tiene como principal objetivo honrar a nuestros fieles difuntos que pasaron a una mejor vida. Los invito a disfrutar de este festival que tendrá diversas sedes y eventos para todos los gustos”, recalcó la alcaldesa.

Romina Contreras informó que el “Cuarto Festival de Catrinas 2025” comenzará con un concierto de la “Orquesta de Cámara de Huixquilucan” este sábado 11 de octubre, a las 17:00 horas, en la plaza comercial Paseo Interlomas; además, esta orquesta ofrecerá una segunda presentación el lunes 20 de octubre, en la Parroquia San Judas Tadeo, en la colonia Jesús del Monte, a las 20:00 horas.

Posteriormente, para disfrutar de diversos diseños y figuras referentes al Día de Muertos, la población podrá visitar la plaza comercial Paseo Interlomas, el miércoles 22 de octubre, a partir de las 17:00 horas, para presenciar la inauguración de un tapete monumental.

Asimismo, para dar la bienvenida a los fieles difuntos, a partir de las 19:00 horas del 23 de octubre, el corazón de Huixquilucan se llenará de colores y olores propios de la temporada, con la exhibición de ofrendas de Día de Muertos, elaboradas por servidores públicos de todas las áreas que conforman el Ayuntamiento, quienes colocarán diversos altares en la Explanada Municipal.

Y para los amantes del deporte, combinado con diversión y tradición, el viernes 24 de octubre se llevará a cabo la Carrera y el Desfile del “Cuarto Festival de Catrinas 2025”, que tendrá como sede la Explanada Municipal, ambas actividades recorrerán las principales calles de la Cabecera Municipal, para llenarlas de colorido y ambiente para el disfrute de la población.

Y, en el caso del Desfile, los participantes podrán adornar un carro o moto alegórico, haciendo alusión al tema “Día de Muertos”, y se premiarán los tres primeros lugares, los cuales se otorgarán bajo los criterios de creatividad, originalidad y diseño.

También, para degustar de deliciosos sabores y disfrutar de una celebración con variedad musical, el domingo 26 de octubre en la Explanada Municipal, a partir de las 11:00 horas, se realizará el Festival de Pan de Muerto, en donde diversos expositores ofrecerán este alimento típico de temporada para que la población pruebe lo mejor de las panaderías locales.

En este mismo día, se llevará a cabo la Fiesta de Todos los Santos “Xantolo”, un evento cultural que posiciona la festividad más grande de la región huasteca; será gratuita y contará con la participación de diversos grupos musicales que pondrán a las familias a bailar.

Para cerrar con broche de oro el “Cuarto Festival de Catrinas Huixquilucan 2025”, el viernes 07 de noviembre, a las 18:00 horas en El Breñal, en la comunidad de San Juan Yautepec, se liberarán globos de cantoya, con la intención de que, a través de esta actividad, los asistentes guíen e iluminen el camino de los fieles difuntos.

