Huixquilucan invita al “Segundo Carnaval Cultural 2026”

Para celebrar las tradiciones, la identidad y las raíces del municipio, a través de diferentes danzas, bailes y trajes típicos espectaculares, el Gobierno de Huixquilucan invita a toda la población a asistir al “Segundo Carnaval Cultural 2026″; un evento familiar que se llevará a cabo el próximo sábado 18 de abril.

La presidenta municipal, Romina Contreras, invita a esta fiesta llena de color y tradición, que tendrá lugar el sábado 18 de abril en la Explanada Municipal, para que familias disfruten de danzas regionales, música y trajes típicos (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que este colorido evento iniciará desde las 10:00 horas y se contemplan más de cinco horas de diversión y entretenimiento, con la presentación de diversos grupos de baile tradicional, música regional y un recorrido por las principales calles de la Cabecera Municipal, para que las y los huixquiluquenses disfruten de vestuarios tradicionales y se fomenten las costumbres de la región.

“Por segundo año consecutivo, vamos a llevar a cabo este carnaval cultural que conecta a las comunidades con sus raíces, tradiciones y costumbres, transmitiéndolas de generación en generación, por lo que, con mucho entusiasmo y cariño, hacemos esta invitación a todas las familias de Huixquilucan para que sean parte de esta diversidad cultural que estará llena de color, música, alegría y diversión para las familias”, indicó la presidenta municipal.

Romina Contreras agregó que, dentro del programa para la segunda edición del “Carnaval Cultural 2026”, se llevará a cabo una caravana con diversos grupos artísticos, los cuales partirán de la calle Benito Juárez, en la Cabecera Municipal, y recorrerán las vialidades de Ignacio Zaragoza y Nicolás Romero, hasta finalizar en la Explanada Municipal.

Al concluir este recorrido, en la Explanada Municipal de Huixquilucan, iniciará la presentación de las agrupaciones Música Tradicional, Sahuatoba Ballet Folklórico, Grupo de Danza y Música, Ballet Folklórico Imperio Azteca, Ballet Folklórico Raíces de Mi Tierra, Tradición y Pasión Mexicana y Ballet Folklórico Quetzalcóatl, con diversos números para el disfrute de la población.

El Gobierno de Huixquilucan, a través de la Dirección General de Cultura y Turismo, continuará impulsando una agenda orientada a la preservación del patrimonio y la convivencia familiar con eventos artísticos, en donde se refuercen las tradiciones y costumbres del territorio y se trasmitan de generación en generación.

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