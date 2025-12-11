Huixquilucan, Miguel Hidalgo y Cuajimalpa ponen en marcha operativo conjunto para prevenir delitos en época decembrina

Con el despliegue de más de 500 elementos policiacos y la operación de los centros de monitoreo, el Gobierno de Huixquilucan, en conjunto con Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, dieron el banderazo de inicio al Operativo Conjunto “Prevención del Delito”, con el objetivo de blindar las zonas limítrofes entre este municipio y ambas alcaldías, especialmente, ante la temporada decembrina, para seguir haciendo de la Zona Poniente, la más segura del Valle de México.

En el despliegue policiaco participarán más de 500 elementos y sumarán la operación de los centros de mando del municipio mexiquense y las alcaldías capitalinas para combatir los delitos que se presentan en esta época decembrina en las zonas limítrofes (Foto: Especial).

Al dar el banderazo de inicio de este operativo, la presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras Carrasco; y los alcaldes Mauricio Tabe Echartea y Carlos Orvañanos Rea, de Miguel Hidalgo y Cuajimalpa, respectivamente, coincidieron en que este operativo tiene como objetivo garantizar la seguridad de los habitantes y visitantes de estas demarcaciones, reducir la incidencia delictiva y fortalecer la vigilancia en colonias donde históricamente se incrementan delitos como robo a casa habitación, asaltos en transporte público y robo a cuentahabiente durante la época decembrina.

La presidenta municipal de Huixquilucan, Romina Contreras, destacó que lo más importante de este operativo es borrar fronteras y garantizar la seguridad de todos los habitantes de la Zona Poniente, especialmente, en esta temporada en la que muchas familias salen de vacaciones o participan en reuniones fuera de sus hogares.

“Lo más importante de este operativo es borrar las fronteras con Miguel Hidalgo y Cuajimalpa para que la seguridad y la impartición de justicia sea pronta y expedita, además de seguir protegiendo a los habitantes de la Zona Poniente en esta época navideña donde las familias aprovechan para salir de vacaciones, por lo que es importante que mantengamos las calles y viviendas seguras”, señaló la alcaldesa.

Tras agradecer la colaboración de los alcaldes de Cuajimalpa y Miguel Hidalgo, Romina Contreras señaló que este despliegue forma parte de la estrategia de seguridad municipal, a través de la cual, durante el presente año, se han realizado más de 10 mil operativos a lo largo y ancho del territorio y la compra de 119 nuevas patrullas, lo que ha permitido disminuir en más de 44 por ciento la incidencia delictiva y, en 2025, bajar la comisión de 27 delitos de alto impacto, en beneficio de la población.

Por su parte, el alcalde de Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe Echartea, señaló que, con esta suma de esfuerzos, que tiene cuatro años consecutivos de llevarse a cabo de manera conjunta, se busca blindar los límites territoriales y garantizar que las colonias colindantes sean más seguras durante el próximo periodo vacacional.

“Éste es un esfuerzo conjunto y yo quiero reconocer el gran trabajo que ha hecho la alcaldesa Romina Contreras, porque hoy, Huixquilucan es de los municipios más seguros de la Zona Metropolitana del Valle de México, por eso mi reconocimiento a todo el equipo que ha puesto como prioridad la seguridad para las vecinas y vecinos” apuntó.

En tanto, el alcalde Carlos Orvañanos Rea, resaltó que la seguridad de las familias es una prioridad para los tres alcaldes, por lo que la participación de Cuajimalpa en este operativo, refuerza las acciones que llevan a cabo de manera conjunta durante todo el año para proteger a la población.

“Estamos, una vez más, haciendo este evento de coordinación, anunciando el operativo navideño para reforzar la seguridad en todo el poniente del Valle de México. Esto refuerza el operativo de coordinación que ya se viene trabajando, pero que, en estas épocas, tenemos que reforzar la presencia para darle mayor seguridad a las familias”, agregó.

Los alcaldes coincidieron en que Huixquilucan es el municipio más seguro del Poniente del Estado de México, mientras que Cuajimalpa se encuentra en el segundo sitio más seguro de la Ciudad de México, y Miguel Hidalgo, en el cuarto, como resultado del trabajo conjunto que llevan a cabo para proteger la vida y el patrimonio de las familias.

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