Huixquilucan pone en marcha el operativo “Regreso a Clases”

Ante el inicio del ciclo escolar 2025-2026, a partir de este lunes 01 de septiembre, el Gobierno de Huixquilucan implementará el operativo “Regreso a Clases”, con el objetivo de resguardar el retorno a las aulas de alumnos, docentes y padres de familia, con la presencia de elementos de Seguridad Pública y Vialidad en los planteles ubicados dentro del territorio.

La presidenta municipal, Romina Contreras, informó que, ante el inicio del ciclo escolar 2025-2026, el operativo inició a partir de las 05:00 horas de este lunes 01 de septiembre (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, informó que, desde las 05:00 horas de este lunes, elementos de la Dirección General de Seguridad Pública y Vialidad de Huixquilucan realizarán rondines y reforzarán las presencia en zonas escolares para vigilar las entradas y salidas de los planteles educativos, tanto en el turno matutino y vespertino, para proteger la integridad física de la comunidad escolar, con el propósito de que tengan un regreso seguro.

“Estamos muy contentos de que los estudiantes de Huixquilucan ya regresen a clases y comiencen un nuevo ciclo escolar, que, seguramente, está lleno de nuevas metas y retos. Por eso, les digo que cuentan con todo nuestro apoyo, pues creemos firmemente que, para lograr cambios verdaderos y un mejor futuro, todo inicia con la educación. Seguiremos trabajando 24/7 a favor de los estudiantes”, añadió Romina Contreras.

En este sentido, invitó a la población a tomar medidas de prevención para que este inicio de ciclo escolar transcurra en un clima de orden y tranquilidad, como programar sus tiempos de traslado a los planteles, conducir con responsabilidad, respetar las áreas de ascenso y descenso de los estudiantes, no estacionarse en doble fila, así como respetar los señalamientos de tránsito y los límites de velocidad, con el objetivo de evitar accidentes y agilizar la afluencia vehicular, principalmente en las avenidas y calles más concurridas.

Por su parte, el director general de Seguridad Pública y Vialidad, Luis Antonio Alarcón Martínez, detalló que se desplegarán elementos en puntos estratégicos para evitar congestionamientos; además, realizarán rondines con unidades móviles y pie-tierra en los trayectos que recorren los alumnos y padres de familia para llegar a las escuelas de las tres zonas de Huixquilucan.

De igual forma, recordó a la población que se lleva a cabo el Operativo Pasajero Seguro, en el cual se refuerza la vigilancia en el transporte público, por lo que los estudiantes que utilizan esta vía, estarán resguardados por elementos policiales.

Además, desde los dos Centros de Mando de Huixquilucan se realiza un monitoreo 24/7 en todo el territorio municipal y se llevan a cabo más de 20 operativos que cada día se llevan a cabo; además, estas acciones se refuerzan con el despliegue de las seis torres móviles de videovigilancia en puntos estratégicos, las más de mil cámaras de videovigilancia y los nueve arcos lectores de placas.

El Gobierno de Huixquilucan recuerda que, en caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

