Huixquilucan pone en marcha “Operativo Invernal 2025” ante bajas temperaturas

Debido a las bajas temperaturas que se presentan en el territorio durante esta temporada, el Gobierno de Huixquilucan puso en marcha el “Operativo Invernal 2025”, que iniciará desde el domingo 21 de diciembre y estará vigente hasta finales de marzo del 2026, con el propósito de salvaguardar la vida e integridad de las personas que viven en situación de vulnerabilidad.

La Coordinación Municipal de Protección Civil de Huixquilucan recomienda a la población extremar precauciones, principalmente, a quienes viven en las zonas altas, donde el termómetro puede llegar a marcar entre cero y cinco grados Celsius (Foto: Especial).

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, apuntó que elementos de la Coordinación de Protección Civil reforzarán los recorridos de vigilancia en las zonas altas de Huixquilucan, donde el termómetro puede llegar a marcar entre cero y cinco grados Celsius, para identificar a la población expuesta a bajas temperaturas y evitar incidentes como hipotermia, neumonía o infecciones respiratorias.

“Parte de esta estrategia es incrementar los recorridos en zonas donde se presentan temperaturas bajas y brindar protección y la atención, en caso necesario, a personas expuestas a condiciones climáticas adversas para procurar su salud. Es de suma importancia que la población atienda las recomendaciones de Protección Civil, para cuidar a los más vulnerables, principalmente, niños, mujeres embarazadas y adultos mayores”, compartió la alcaldesa.

Romina Contreras agregó que el “Operativo Invernal 2025” contempla un monitoreo 24/7 en las comunidades identificadas dentro del territorio con las más bajas temperaturas en esta temporada, como Cabecera Municipal, El Guarda, El Hielo, Ignacio Allende, La Cañada, La Cima, La Glorieta, Llano Grande, Magdalena Chichicaspa, Piedra Grande, San Bartolomé Coatepec, San Cristóbal Texcalucan, San Francisco Dos Ríos, San Jacinto, San José Huiloteapan, San Juan Yautepec, Santa Cruz Ayotuxco, Santiago Yancuictlalpan y Zacamulpa.

Agregó que, en coordinación con autoridades estatales y federales, se llevarán a cabo recorridos matutinos y nocturnos, pues también durante esta época se dificulta la visibilidad debido a la neblina, además se distribuirán cobijas y ropa abrigadora a la población que más lo necesita, con el propósito de actuar de manera inmediata ante un descenso extremo, con el fin de proteger a las familias huixquiluquenses.

De igual manera, la Coordinación Municipal de Protección Civil de Huixquilucan emite una serie de recomendaciones a la población para protegerse en esta temporada invernal, como vestirse con el método de cebolla que consiste en cubrirse con varias prendas; cubrirse el rostro, cabeza, manos y orejas; tomar líquidos calientes; comer frutas y verduras ricas en vitamina C; beber mucha agua; evitar el uso de anafres o braseros; prestar atención especial a niños, mujeres embarazadas y adultos mayores.

En caso de emergencia, la ciudadanía puede comunicarse a los teléfonos (55) 3605 1439, (55) 3605 1440, (55) 3605 1441, (55) 5290 6064 y (55) 8284 2237 del Centro de Mando de Huixquilucan, o al (55) 5949 3799 de la Coordinación Municipal de Protección Civil; así como realizar reportes a través de la aplicación para teléfonos móviles SayVU, disponible en los sistemas Android y iOS.

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