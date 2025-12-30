Huixquilucan recibe motos para atención de emergencias

Para reconocer el trabajo que realiza el Gobierno de Huixquilucan para atender a la población de las tres zonas del municipio, el Comité Central de la Comunidad Judía de México donó motocicletas que se destinarán al personal de la Dirección de Gobierno, con la finalidad de fortalecer el equipamiento con el que cuentan, salvaguardar la integridad de las familias y sumar esfuerzos en las labores que lleva a cabo.

Detalló que con la entrega de estas nuevas unidades se reconoce el trabajo 24/7 que realizan elementos de la Dirección de Gobierno de Huixquilucan para atender a la población.

La presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, destacó que la donación de 10 motocicletas tipo Carabela permitirá respaldar las acciones de un gobierno que responde con eficacia y fortalece la gobernabilidad, manteniendo el territorio en orden y paz, atendiendo las demandas sociales con transparencia y responsabilidad.

“Los resultados son tangibles, no nos dejan mentir, ejemplo de ello, son las cifras, encuestas, premios y galardones que ha recibido el Gobierno de Huixquilucan en este 2025, pues, por cuarto año consecutivo, hemos encabezado los primeros lugares a nivel nacional como uno de los gobiernos mejor calificados. Esto es un reflejo de un buen gobierno y del extraordinario trabajo que realiza todo el equipo” afirmó la alcaldesa.

Luego de que el personal de la Dirección de Gobierno de Huixquilucan recibió dicho equipamiento, Romina Contreras señaló que estas nuevas unidades también contribuirán a brindar una respuesta inmediata a la ciudadanía en situaciones de riesgo.

En tanto, el subsecretario del Ayuntamiento, José Manuel Hernández Velasco, recordó que el Gobierno de Huixquilucan continúa en los primeros lugares a nivel estatal y nacional por el liderazgo de la alcaldesa Romina Contreras, pues, con su iniciativa y visión, se crean acciones y programas que ubican al municipio como un referente en diferentes rubros.

“Estás motocicletas van a ser de mucha utilidad, la Dirección de Gobierno de Huixquilucan trabaja 24/7 como lo instruye la presidenta municipal, Romina Contreras. Agradecemos ese respaldo a todos estos hombres que trabajan todos los días, a veces en el sol, en la noche y en la lluvia, para dar gobernabilidad al municipio. Seguiremos trabajando el año que viene con más motivación”, expresó.

El Gobierno de Huixquilucan continuará trabajando 24/7 para consolidar un municipio fuerte que continúe como un referente nacional por su cercanía con la gente, que escucha y atiende las necesidades de las familias.

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