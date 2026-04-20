Huixquilucan se consolida como sede de eventos de talla mundial con el gran Concurso Internacional de Elegancia

El municipio de Huixquilucan reafirmó su liderazgo como destino estratégico para el desarrollo económico y de turismo de alto nivel, al albergar con éxito el XXXVIII Gran Concurso Internacional de Elegancia, los días sábado 18 y domingo 19 de abril, en el predio Las Caballerizas, ubicado en la comunidad de San Francisco Dos Ríos.

La presidenta municipal, Romina Contreras, y el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del PAN en el Senado, Enrique Vargas, acudieron a la inauguración de la 38 edición del evento automotriz más importante del país (Foto: Especial).

Con una asistencia que superó las 20 mil personas, este evento se posicionó, nuevamente, como la exhibición de automovilismo clásico y de colección más relevante de México, por lo que la presidenta municipal, Romina Contreras Carrasco, acompañada por el vicecoordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional (PAN) en el Senado, Enrique Vargas del Villar, agradeció a los promotores de dicho evento por elegir a Huixquilucan como sede de esta exposición desde 1990, lo que es un reflejo de la confianza que tienen en el territorio.

“Nos entusiasma recibir nuevamente en Huixquilucan a los amantes del automovilismo y a la comunidad coleccionista, en ésta que ha sido su casa por más de 30 años. Cuentan con todo el respaldo del gobierno municipal para que este Gran Concurso siga siendo, como siempre, la celebración más especial y espectacular de autos en México”, enfatizó la alcaldesa Romina Contreras.

Durante el desarrollo del Gran Concurso Internacional de Elegancia, que reúne cada año a los amantes del automóvil y a un público que valora y admira cada pieza exhibida,

la alcaldesa Romina Contreras informó que, en los últimos 10 años, Huixquilucan se ha convertido en un polo de inversión en el país, debido a las ventajas competitivas con las que cuenta, como servicios públicos de calidad y altos niveles de seguridad, incluyendo al sector automotriz, que genera empleos para la población.

En tanto, el presidente de la Organización Mexicana de Automovilismo Internacional (OMDAI) FIA, Jorge Abed Khoury, agradeció a la alcaldesa Romina Contreras y al senador Enrique Vargas por impulsar este tipo de eventos, que son importantes para el automovilismo en México, pues coleccionistas y entusiastas pueden disfrutar de un tiempo de calidad, y en un ambiente familiar, de más de 450 carros clásicos, deportivos y de colección.

“Esta industria es muy importante para nuestro país, pues es de las que más generan empleos en México. El mostrar autos tan hermosos y poder presumir este cachito que tenemos todos de recuerdo y de cariño hacia nuestros autos, siempre es con agrado. Felicidades a todos los clubes y organizadores”, expresó.

Asimismo, el presidente de la Comisión Nacional Vintage, Jorge Robles Pradillo, compartió con los asistentes que su objetivo es que todos los coleccionistas tengan una intervención en el Gran Concurso Internacional de Elegancia y compartan historias entre los diferentes Clubes para conocer y aprender de cada uno de ellos.

De igual forma, el presidente de la Productora IMPULMAX, Francisco Name Sierra, destacó que, sin las facilidades que brinda el Gobierno de Huixquilucan, no sería posible realizar este evento que reúne a miles de personas, donde se aprecia el automóvil, no como un vehículo utilitario, sino como una obra de arte que tiene tres dimensiones.

Por último, el senador Enrique Vargas reconoció todo el trabajo para que lleva a cabo el Gran Concurso Internacional de Elegancia, recordando que Huixquilucan continuará albergando este tipo de eventos, donde se apoya a los empresarios y a los inversionistas, con el objetivo de construir un mejor municipio.

“Eso es lo que necesita México, grandes eventos, con empresarios e inversionistas, y esto es lo que queremos para nuestro país. Muchas Felicidades a todos”, finalizó.

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