Humedales como alternativa para la reutilización del agua

La diputada local Luz María Hernández Bermudez definió como una crisis de agua, el desabasto de la misma en los municipios con una demografía elevada, sin embargo también existe en las zonas rurales, donde la principal afectación es la contaminación de la misma.

“En general hay un desabasto del agua, hay un desabasto del agua, no podemos negarlo, y sobre todo los municipios con mayor necesidad, son los urbanos por la gran cantidad de población, pero en general en todo el estado hay una crisis del agua, (…) no nada más en las zonas urbanas, sino en las zonas rurales hay un desabasto que tal vez no quieren ver, pero, nosotros que hemos recorrido todo el estado, nos damos cuenta de que los campesinos es lo que demandan, el agua está contaminada, los ríos están contaminados, no hay un programa estatal donde se haya fomentado el cuidado del agua”.

En términos generales el 70% del agua se destina para la agricultura, 15% a la industria y el otro 15% para uso doméstico. Y del total de agua utilizada por el ser humano, la gran mayoría termina en ríos contaminados.

“Solamente el 30 por ciento del agua que se utiliza se vuelve a dar saneamiento, el 70 por ciento se va a los ríos contaminados, entonces de ahí parten las grandes enfermedades”.

Ante ello, refirió que una de las alternativas para el rescate y reutilización del vital líquido es con la aplicación de humedales, para aprovechar el agua de los ríos para recuperar el 95 por ciento de su potabilidad, además de beneficiar a la biodivercidad.

“De todos los esquemas de recuperación o sobre todo de reutilización del agua, el de los humedales es el más austero, que la misma comunidad le puede dar mantenimiento, nada más es cuestión de adaptar el esquema del humedal que se requiere en esa comunidad, no es caro, es algo viable pero bueno, nadie había volteado a ver los humedales como un esquema de reutilización del agua”.

Finalmente refirió que en el estado de México, sólo el municipio de Amanalco tiene un humedal destinado este esquema de recuperación del agua.

