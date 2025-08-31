IA, sólo una herramienta de ayuda en las leyes

La inteligencia artificial (IA) se ha consolidado como una herramienta poderosa que facilita tareas, optimiza procesos y mejora la toma de decisiones en áreas como la salud, la educación, la industria y el comercio. Su implementación está transformando la vida cotidiana, impulsando la eficiencia y fomentando la innovación en todo el mundo.

Diputada Angélica Pérez Cerón (Foto: Especial Legislatura).

Respecto al papel que la IA juega en el congreso, la diputada del grupo parlamentario de Morena, Angelica Pérez Cerón, aclara que no debe superarlos. Tiene que ser vista únicamente como una herramienta de ayuda en la creación de discursos y no en la creación de leyes, no debe tomar el lugar en el trabajo de las y los diputados.

“Tú no puedes decirle a la inteligencia artificial: necesito que me legisles una propuesta en cuanto al tema de las mujeres maltratadas, violentadas o así”.

Puntualiza que, te da las bases y argumentos de las leyes, pero no te da la esencia y la empatía para poder llegar a la creación de una ley. Finalmente, Pérez Cerón reiteró que la IA puede ser útil en el proceso legislativo, pero siempre debe y tiene que ser revisada por personas expertas.

“Entonces, sí ayudaría sí. Siempre y cuando tenemos que revisarlas . No nos va a ahorrar la chamba, es una herramienta”, concluyó.

