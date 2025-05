IAP Edomex promueve el empoderamiento femenino

Para promover labuena alimentación en los hogares y construir sociedades saludables, la Junta de Asistencia Privada del Estado de México (JAPEM) tiene certificada a la Institución Tu Das Vida, la cual ayuda al desarrollo de productos verdes sin uso de químicos y propicia el autoempleo.

Enseña a mujeres sobre cultivos de hortalizas orgánicas e impulsa el autoempleo. (Foto: especial).

El propósito de la JAPEM, organismo auxiliar de la Secretaría de Bienestar, es apoyar a las Instituciones de Asistencia Privada (IAP) al identificar organismos del sector público y privado que apoyen con donativos, lo cuales, verifica que lleguen a la población vulnerable. Asimismo, supervisa que cumplan con las normas que regulan el tema de asistencia social en la entidad.

“Nos enfocamos en la agricultura, agricultura orgánica, se enfoca más que nada en capacitar a mujeres de la comunidad, ayudarnos, a enseñarnos, a guiarnos cómo es que nosotras podemos cultivar dentro de nuestros hogares hortalizas, ya sea sembrar zanahoria, cilantro y qué es lo que más yo puedo consumir dentro de mi hogar y ya no tengo la necesidad de salir a buscarlo”, destaca Alondra Marín Reyes, participante de Tu Das Vida.

Lo anterior como parte del proyecto Mujeres UnidasConstruyendo Economía Solidaria en México (MUCESMEX), el cual fortalece las capacidades de las agricultoras y con ello, suman al bienestar de sus familias y sus entornos, mediante un enfoque integral que promueve la sostenibilidad ambiental y el empoderamiento femenino.

“Esa seguridad como mujer de ya no solo dedicarte al hogar, los hijos, sino tener esa independencia de un nuevo conocimiento, tomando de los recursos que tienes a la mano, no tener que salir a lo mejor a ser empleada a otros lugares, sino desde tu hogar, me da como más satisfacción saber que estoy aportando algo más, que estoy ayudando a mi familia, principalmente a mis hijas que son mujeres también igual que yo.

“Enseñarles que desde casa también podemos tener una calidad de vida mejor, cuidar nuestra salud, es una satisfacción difícil de explicar”, explicó Soledad Romero Araujo, participante de Tu Das Vida.

