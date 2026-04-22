Identifican a agresor de Teotihuacán; violencia, economía y reformas marcan agenda en Edomex

1. El tirador de la ataque en Teotihuacán fue identificado como Julio César Jasso Ramírez. El fiscal general de Justicia, José Luis Cervantes, informó que la evidencia recolectada tras al ataque arroja un perfil psicopático del agresor, quien presentaba una tendencia a replicar matanzas ocurridas en otros tiempos y lugares, fenómeno conocido como “copycat”.

2. A través de sus redes sociales, María Irene Dipp Walther, esposa del exgobernador y actual diputado federal, Eruviel Ávila, denunció ser víctima de presuntas amenazas y violencia psicológica por parte del legislador. En un segundo video asegura que han iniciado platicas para resolver sus diferencias.

3. El cuerpo sin vida de una mujer extranjera fue localizado esta mañana en una habitación del Hotel Fiesta Inn, ubicado en el centro de Toluca. La Fiscalía General de Justicia ya inició las investigaciones para esclarecer la causa del fallecimiento, y la zona permanece resguardada por elementos de la Guardia Nacional y la Policía Estatal.

4. Toluca se consolida como uno de los municipios que cuenta con más inversión industrial y comercial, lo que impulsa una economía más sólida estable y más dinámica en la capital.

5. Los niveles inflacionarios, principalmente en el sector de alimentos han escalado de manera importante a lo largo de los últimos meses con incrementos del 18 y hasta el 25 por ciento en algunos productos de consumo cotidiano, pero en el caso de otros, como es el caso del jitomate, el tomate y la carne el aumento ha llegado a superar el 140 por ciento, refirió Christian Muñoz, presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera en el Estado de México.

6. A lo largo del último año, México logró exportaciones por 664 mil 800 millones de dólares, el 91.4 por ciento relacionado a la industria manufacturera que se ha convertido en pilar del comercio exterior en el país, así lo señaló Julio Rodríguez, vicepresidente de Comercio Exterior de Consejo de Cámaras y Asociaciones Empresariales del Estado de México en la inauguración del Congreso Exporta.

7. En México, ocho de cada diez pymes se financian solamente con recursos propios, es decir, la permanencia y ampliación de sus operaciones depende de los recursos, el patrimonio de cada una de las familias o instancias que les dan vida, sobre el 15 por ciento, al momento accede a créditos formales.

8. La Comisión Legislativa de Gobernación y Puntos Constitucionales del Congreso del estado de México aprobó por unanimidad la iniciativa para declarar el 20 de noviembre de cada año como el “Día del Floricultor Mexiquense”.

9. Las Comisiones Legislativas de Procuración y Administración de Justicia, y Protección Ambiental y Cambio Climático, analizaron y aprobaron 17 iniciativas en materia de Protección y Bienestar Animal con el objetivo de fortalecer su protección legal y asegurar su salud.

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