Identifican a Anchiornis huxleyi como el dinosaurio más pequeño del mundo

El dinosaurio más pequeño descrito por la ciencia es el Anchiornis huxleyi, una especie del Jurásico Superior hallada en China. Este animal, con una longitud aproximada de 30 centímetros, un peso inferior a los 110 gramos y un cuerpo cubierto de plumas, es considerado clave para comprender el origen del vuelo y la transición evolutiva entre dinosaurios y aves modernas.

Los restos fósiles de este dinosaurio se recuperaron en la Formación Tiaojishan, en el noreste de China, y datan de hace aproximadamente 160 millones de años. Con un tamaño similar al de un gorrión moderno, el Anchiornis poseía un cuerpo ligero, una cola larga, extremidades delgadas y una extensa cobertura de plumas, incluyendo plumas asimétricas tanto en sus brazos como en sus patas, lo que le daba cuatro superficies aerodinámicas funcionales.

Los estudios morfológicos realizados indican que este dinosaurio no era capaz de realizar un vuelo sostenido como las aves actuales, sino que utilizaba sus «cuatro alas» para planear y realizar movimientos cortos entre árboles. Este hallazgo refuerza las hipótesis sobre una evolución gradual del vuelo aviar.

El análisis microscópico de las impresiones de sus plumas ha permitido determinar patrones de color complejos, con bandas claras y oscuras, lo que sugiere funciones de camuflaje y comunicación visual.

Este detalle es inusual en fósiles tan antiguos y fue posible gracias a la preservación de melanosomas, estructuras microscópicas que contienen pigmentos.(Ilustración: Especial)

La clasificación del Anchiornis como dinosaurio, y no como ave primitiva, se fundamenta en características anatómicas específicas, como la presencia de dientes bien desarrollados, la estructura de su cadera y proporciones óseas típicas de los terópodos, a pesar de su apariencia externa similar a un ave.

El descubrimiento del Anchiornis huxleyi ha sido trascendental para la paleontología, ya que demostró que los tamaños corporales extremadamente pequeños surgieron en los dinosaurios antes del desarrollo del vuelo completo, contradiciendo modelos anteriores que asociaban la miniaturización únicamente con las primeras aves verdaderas. Su estudio ha ayudado además a calibrar los relojes evolutivos para estimar cuándo los linajes de dinosaurios comenzaron a adquirir plumas complejas y capacidades aerodinámicas parciales.

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