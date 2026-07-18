Identifican ruta molecular que causa aneurismas en pacientes con síndrome de Marfan

Un equipo de investigadores del Centro de Biología Molecular Severo Ochoa (CBM), en colaboración con el Centro Nacional de Investigaciones Cardiovasculares (CNIC) y el CIBERCV, ha identificado una señal molecular anómala capaz de impulsar la formación de aneurismas hereditarios en el síndrome de Marfan.

El trabajo es esencial para avanzar hacia futuras opciones terapéuticas que mejoren el pronóstico de los pacientes con síndrome de Marfan. (Foto: Especial)

El estudio, publicado en Nature Communications, revela cómo una proteína que se acumula en la pared de la aorta desencadena una cascada de señales celulares que favorece su deterioro progresivo, y ayuda a explicar el origen de los aneurismas que pueden desarrollar personas con esta enfermedad hereditaria para la que no existen tratamientos eficaces. El estudio identifica una señal molecular que impulsa aneurismas hereditarios y abre la puerta a futuras estrategias terapéuticas.

El síndrome de Marfan es una enfermedad hereditaria causada por alteraciones en el gen que participa en la producción de fibrilina-1 (FBN1), proteína que ayuda a dar resistencia y elasticidad a los tejidos. Entre sus complicaciones más graves figuran aneurismas y roturas de la aorta, responsables de la mayoría de las muertes prematuras asociadas. Actualmente no existen tratamientos capaces de detener este deterioro, por lo que la cirugía preventiva sigue siendo la principal herramienta. La investigación revela el origen de los aneurismas en el síndrome de Marfan y podría conducir a nuevas opciones terapéuticas.

El estudio muestra que el origen del proceso se encuentra en alteraciones del material que rodea y da soporte a las células de la pared aórtica. Los investigadores observaron este fenómeno tanto en modelos experimentales como en muestras de pacientes, y definieron con precisión una de las rutas de señales implicadas. La investigación contó con la colaboración de grupos clínicos de diferentes hospitales, validando los resultados en tejido aórtico de pacientes con distintas mutaciones en FBN1. Los resultados refuerzan la relevancia de los mecanismos identificados en pacientes, confirmando su presencia tanto en modelos animales como en muestras humanas.

El estudio muestra que la modulación de esta vía en modelos experimentales puede mejorar parámetros asociados a la función vascular y revertir sustancialmente el daño aórtico, sugiriendo que los componentes identificados podrían convertirse en futuras dianas terapéuticas. Los investigadores concluyen que intervenir sobre los mecanismos moleculares implicados podría tener un impacto relevante en la evolución de la enfermedad, abriendo nuevas líneas de investigación orientadas al desarrollo de estrategias farmacológicas.

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