IEEM acompaña elección de representante indígena en Chapa de Mota

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) auxilio y coadyuvó en la elección de la persona representante indígena ante el Ayuntamiento de Chapa de Mota dando cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de México (TEEM) para garantizar un proceso transparente, legal y respetuoso de los derechos de quienes las y los habitantes de comunidades originarias.

En cumplimiento a lo ordenado por el Tribunal Electoral del Estado de México, el Instituto orientó y acompañó al Ayuntamiento de Chapa de Mota en la elección de la persona representante indígena (Foto: Especial).

Derivado de lo anterior, previo a la jornada de votación, el IEEM, bajo la coordinación operativa de la Dirección Jurídico Consultiva, brindó asesoría y orientación a las autoridades municipales, actividades que incluyeron entre otras, la capacitación del personal del Ayuntamiento en materia electoral, así como, el diseño y remisión de los modelos de actas de jornada, de escrutinio y cómputo, sábanas de resultados y hojas de incidentes.

Conforme a la convocatoria emitida por el Ayuntamiento, publicada en los idiomas español y otomí, la elección de la persona representante indígena se llevó a cabo en dos etapas: la primera, el 15 de marzo en cuatro de las ocho comunidades de Chapa de Mota: San Gabriel, El Quinte, Santa Elena y Santa María; la segunda, el 22 de marzo en San Felipe Coamango, Dongu, San Juan Tuxtepec y San Francisco de las Tablas.

Personal del IEEM observó el proceso de votación efectuado a mano alzada, el cómputo, la declaración de validez de la elección, la entrega de Constancia de Mayoría y la publicación de resultados.

Es importante mencionar que, a través de la Oficialía Electoral y de la Unidad de Comunicación Social, se documentaron las actividades realizadas para la elección de la persona representante indígena.

En este ejercicio de acompañamiento participaron las siguientes áreas administrativas del IEEM: Presidencia, Secretaría Ejecutiva a través de la Oficialía Electoral, las Direcciones de Organización, de Partidos Políticos y de Participación Ciudadana; además de las Unidades Coordinadora de Género y de Comunicación Social.

La colaboración del IEEM en estos procesos electivos a nivel municipal, coadyuva en el cumplimiento de las resoluciones jurisdiccionales; además, promueve la participación de los pueblos indígenas, al consolidar prácticas democráticas que respetan sus derechos y promueven su representación efectiva.

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