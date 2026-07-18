IEEM acredita por unanimidad a Partido PAZ y Somos México

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó por unanimidad la acreditación de los partidos políticos nacionales Partido PAZ y Somos México, este último con denominación provisional, con lo que ambas fuerzas políticas podrán participar formalmente en la vida política de la entidad bajo los derechos y obligaciones que establece la legislación electoral local.

Durante la Cuarta Sesión Extraordinaria, la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, explicó que la acreditación no representa un nuevo registro, sino el reconocimiento, en el ámbito estatal, de los efectos jurídicos derivados del registro nacional otorgado previamente por el Instituto Nacional Electoral (INE).

“Cuando una nueva fuerza política obtiene su registro nacional, las autoridades electorales locales tenemos una responsabilidad concreta: generar las condiciones para que puedan actuar en el ámbito de nuestra entidad con certeza, con reglas claras y con pleno respeto a la distribución de competencias”, señaló.

Indicó que el Código Electoral del estado de México no contempla un procedimiento específico para acreditar partidos políticos nacionales de nueva creación, por lo que el IEEM realizó una consulta al INE para definir el mecanismo a seguir.

Tras recibir la respuesta de la autoridad electoral nacional, el Instituto recibió las solicitudes de acreditación, revisó la documentación correspondiente y verificó la integración de los expedientes.

Pulido Gómez destacó que este procedimiento brinda certeza tanto a las nuevas fuerzas políticas como a los partidos ya acreditados y al propio Instituto.

“A partir de su acreditación, Partido PAZ y Somos México tendrán reconocidos sus derechos en el ámbito estatal y quedarán sujetos a las obligaciones previstas en la Constitución local, el Código Electoral y demás normativa aplicable”, afirmó.

Los nuevos partidos podrán participar en la redistribución de prerrogativas y competir en las elecciones de 2027 en los 125 municipios, 45 distritos locales y 40 distritos federales del estado.

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