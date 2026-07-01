IEEM aprueba lineamientos de paridad, designa titulares y anuncia voto en el extranjero para 2027

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) aprobó los Lineamientos para garantizar la postulación e integración paritaria e incluyente de las Diputaciones Locales y de los Ayuntamientos del Estado de México; ademásdesignóa las personas titulares de la Dirección de Partidos Políticos y de la Unidad de Comunicación Social del Instituto Electoral del Estado de México.

Se llevó a cabo la Tercera Sesión Extraordinaria del Consejo General del IEEM (Foto: Especial).

También validó el acuerdo para la Implementación del voto de las y los mexiquenses residentes en el extranjero para la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional, correspondiente al Proceso Electoral Local 2026-2027.

Sobre los Lineamientos para garantizar la postulación e integración paritaria e incluyente de las Diputaciones Locales y de los Ayuntamientos del Estado de México, la Consejera Electoral Paula Melgarejo Salgado destacó que los nuevos criterios perfeccionan las reglas para realizar ajustes en cargos de representación proporcional, a fin de corregir posibles subrepresentaciones de mujeres y garantizar la alternancia de género por periodo electivo en la integración de la Legislatura y los Ayuntamientos.

Por su parte, la Consejera Electoral Vaquera Montoya subrayó que los lineamientos incorporan una visión de paridad flexible, entendida como un principio que no se limita a una integración estricta del 50/50, sino que amplía las posibilidades de participación política de las mujeres, en coordinación con criterios como los bloques de competitividad que deberán observar los partidos políticos.

Durante la discusión de este acuerdo, la Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez afirmó que los criterios para garantizar la paridad consolidan un marco normativo que incorpora la perspectiva de género, las acciones afirmativas, la alternancia y la igualdad sustantiva, fortaleciendo la protección de los derechos político-electorales de las mujeres.

En su intervención, la Consejera Electoral July Erika Armenta Paulino resaltó que los ajustes previstos buscan garantizar el cumplimiento del principio constitucional de paridad mediante una intervención mínima de la autoridad electoral, sin afectar la representación política obtenida por las distintas fuerzas políticas.

La Consejera Electoral Patricia Lozano Sanabria expresó que las propuestas de modificación planteadas durante la discusión no ofrecían reglas suficientemente claras para la aplicación de los ajustes de paridad, por lo que respaldó mantener la facultad del Consejo General para resolver, conforme al marco constitucional y a los criterios jurisdiccionales aplicables, los casos que pudieran presentarse durante la integración de los órganos de representación popular.

Posteriormente, el Consejo General designó a Jackeline Gabriela Álvarez Avilés como titular de la Dirección de Partidos Políticos (DPP) y a Jesús Filiberto Trinidad Pérez como titular de la Unidad de Comunicación Social (UCS) del IEEM.

Al respecto, la Consejera Presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez expuso que las personas designadas fueron seleccionadas como parte de un procedimiento en el que las consejerías electorales participaron de manera directa en su desarrollo; se integraron expedientes, currículums y documentación; se verificó el cumplimiento de los requisitos legales y se realizaron entrevistas para valorar con profundidad la experiencia, los conocimientos y el criterio institucional con el propósito de observar los principios de apertura institucional y la congruencia con los valores que rigen al IEEM.

En su intervención, la Consejera Electoral Paula Melgarejo Salgado señaló que, aunque varios perfiles presentaban trayectorias relevantes, en algunos casos no se acompañó la documentación comprobatoria requerida. Indicó que la valoración curricular se basó en la evidencia documental presentada, por lo que respaldó la metodología aplicada y consideró que las personas propuestas cuentan con la experiencia necesaria para asumir las titularidades.

La Consejera Electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya destacó la importancia de fortalecer las áreas directivas del Instituto Electoral del Estado de México de cara al próximo proceso electoral, al subrayar que contar con titulares designados brinda mayor certeza institucional. Asimismo, reconoció la apertura y transparencia del procedimiento, así como la labor del personal electoral, cuya experiencia y compromiso sostienen el trabajo del organismo en cada proceso comicial. También, la Consejera expresó su voto en contra de la designación de la titularidad en la Unidad de Comunicación Social, pues señaló que el procedimiento puede fortalecerse y contar con mayor difusión.

En su intervención, la Consejera Lozano Sanabria manifestó que no solamente se evaluaron documentos en las entrevistas, sino también las habilidades, aptitudes y la experiencia, cuestiones que no se pueden ver en el papel. Se constató que las personas propuestas cuentan con la excelencia técnica necesaria para poder afrontar el reto.

En el mismo apartado, la Consejera Electoral Vieyra Vázquez señaló que el procedimiento permitió la revisión de perfiles con acompañamiento técnico y apertura a observaciones, además de destacar el trabajo previo realizado en distintas comisiones del IEEM. Subrayó que las personas designadas cuentan con el profesionalismo, experiencia y compromiso necesarios para fortalecer el quehacer institucional rumbo al próximo proceso electoral.

También la Consejera Electoral Armenta Paulino señaló que las personas propuestas cuentan con los elementos y objetivos claros para asumir la responsabilidad, la cual representa una oportunidad importante frente a los retos de los próximos años.

La Consejera Electoral Sayonara Flores Palacios expresó su voto en contra y anunció la emisión de un voto particular.

Finalmente al validar la Implementación del voto de las y los mexiquenses residentes en el extranjero para la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional, la Consejera Presidenta, destacó que esta determinación da continuidad al trabajo coordinado con el Instituto Nacional Electoral (INE) y constituye una expresión del principio de progresividad de los derechos político-electorales, al ampliar las posibilidades de participación de las y los mexiquenses residentes en el extranjero.

Pulido Gómez, señaló que este mecanismo fortalece las condiciones para el ejercicio efectivo del sufragio, consolida una participación más incluyente y accesible, y reconoce el vínculo permanente que la comunidad migrante mantiene con el Estado de México.

Asimismo, la Consejera Presidenta precisó que la experiencia obtenida en procesos electorales anteriores proporciona una base sólida para perfeccionar este mecanismo y garantizar su adecuada implementación, brindando certeza jurídica y fortaleciendo la coordinación entre el IEEM y el INE para hacer efectivo este derecho.

Durante la discusión del acuerdo, la Consejera Electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya recordó que el Estado de México ha consolidado una importante experiencia en la organización del voto en el extranjero desde el Proceso Electoral 2016-2017, mecanismo que en la elección de 2024 derivó de una sentencia jurisdiccional y que garantizó el derecho de la ciudadanía mexiquense residente fuera del país a participar bajo la figura de representación proporcional.

En ese contexto, la Consejera Electoral Paula Melgarejo Salgado recordó que, aunque la legislación mexiquense únicamente contempla el voto desde el extranjero para la elección de Gubernatura, en el Proceso Electoral 2024, el Tribunal Electoral del Estado de México ordenó implementar este mecanismo para la elección de diputaciones locales por el principio de representación proporcional.

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