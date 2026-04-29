IEEM aprueba registro de Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C como partido político local 

En la Sesión Ordinaria del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se aprobó el acuerdo relativo a la solicitud de registro como Partido Político Local, presentada por la organización ciudadana “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C.”.

El Consejo General otorgó a la Asociación Civil un plazo de 60 días para atender observaciones a sus documentos básicos (Foto: Especial).

En su intervención, la consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez, señaló que otorgar el registro a un instituto político local representa la apertura de una nueva vía de participación y una alternativa para que la ciudadanía ejerza sus derechos político-electorales en la entidad.

La consejera presidenta explicó que la determinación de otorgar el registro se basó en la verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos por la ley para su incorporación al sistema de partidos. Destacó que el registro como fuerza política demanda acreditar condiciones como respaldo ciudadano, realización de asambleas, afiliación de personas militantes, entrega de documentos básicos y adecuada fiscalización.

Pulido Gómez precisó que la autoridad electoral analizó, con estricto apego jurídico, bajo un procedimiento amplio y cuidadoso con el auxilio de la Comisión Especial Dictaminadora de Partidos Políticos el cumplimiento de las distintas etapas previstas en la normativa aplicable. Añadió que el acuerdo, por una parte, confirma el cumplimiento de los elementos esenciales para el registro y, por otra, identificó omisiones en los documentos básicos susceptibles de subsanarse.

Por su parte, la consejera electoral Patricia Lozano Sanabria indicó que el dictamen sobre el registro de Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C. como partido político local fue producto de un proceso de dos años, en el que se cumplieron todas las etapas previstas en la ley. Precisó que la organización acreditó los requisitos al realizar 98 asambleas válidas, reunir más de 44 mil afiliaciones y llevar a cabo su asamblea constitutiva conforme a la normativa aplicable.

Asimismo, señaló que el procedimiento se desarrolló con transparencia y acompañamiento institucional, sin detectarse causas para negar el registro.

La consejera electoral Karina Ivonne Vaquera Montoya expuso que, si bien, la organización cumplió con requisitos como la realización de asambleas y la obtención de afiliaciones, permanecen inconsistencias relevantes en sus documentos básicos relacionados con la paridad de género, violencia política contra las mujeres y derechos de la militancia.

En este contexto, la consejera electoral manifestó su voto a favor del registro y respaldó la propuesta de conceder un plazo de 60 días hábiles para corregir dichas irregularidades, con el propósito de salvaguardar el derecho de asociación, sin dejar de lado el cumplimiento normativo. Además, hizo un llamado a que el nuevo partido contribuya a recuperar la confianza ciudadana, atienda a juventudes y mujeres y actúe con responsabilidad dentro del sistema democrático.

Al hacer uso de la palabra, la consejera July Erika Armenta Paulino señaló que los partidos políticos son fundamentales para la democracia al ser un vínculo entre la ciudadanía y el poder público. Explicó que la determinación sobre el registro de Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C. abre paso a una nueva expresión política, lo que implica una elevada responsabilidad, pues su labor es pública y su objetivo fundamental es la representación.

De igual forma, la consejera Armenta Paulino subrayó que el desafío de sus integrantes será ofrecer soluciones reales para los desafíos de la entidad y convencer a la ciudadanía a través del diálogo de que su proyecto político puede generar consensos y agenda pública cuya primera prueba será el proceso electoral de 2027.

La Consejera Electoral Paula Melgarejo Salgado mencionó que confía en el sistema de partidos y en la relevancia de ofrecer nuevas alternativas a la ciudadanía, pues ello dinamiza y revitaliza la democracia.

Melgarejo Salgado hizo un llamado a las y los integrantes del partido a traducir su proyecto en acciones concretas, con el fin de reforzar la confianza de la ciudadanía.

En su participación, la Consejera Electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez subrayó la importancia de que el nuevo partido atienda aspectos sustantivos al interior de la organización política como la paridad de género, la prevención de la violencia política contra las mujeres y enfatizó que estos elementos son clave para garantizar derechos y fortalecer la vida democrática.

Vieyra Vázquez destacó el trabajo interno en el IEEM de las personas servidoras públicas el que calificó como arduo, consistente y profesional de todas las áreas involucradas, mismo que constató que no hubiera intervención de organizaciones civiles, sociales y gremiales con un fin distinto al de constituir un partido político local.

Las Consejeras Electorales reconocieron el esfuerzo y trabajo que llevó a cabo la Dirección de Partidos Políticos del IEEM, área que fue la encargada de dar seguimiento al proceso de registro del nuevo partido político local en conjunto con otras como la Unidad de Informática y Estadística, de Comunicación Social, Oficialía Electoral, de la Dirección Jurídico Consultiva.

Durante la Segunda Sesión Ordinaria también se aprobaron los acuerdos acerca del Dictamen sobre la revisión a los informes mensuales de ingresos y gastos presentados por la organización ciudadana “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C.”, así como de Resolución respecto de las irregularidades encontradas en el Dictamen sobre la revisión a los informes mensuales de ingresos y gastos presentados por la organización ciudadana “Poder Mexiquense de Oportunidades Sociales, A.C.”

El Consejo General también avaló los siguientes acuerdos: por el que se le da cumplimiento a la sentencia recaída al Juicio para la Protección de los Derechos Político-Electorales de la Ciudadanía Local JDCL/45/2026; por el que se expiden los Lineamientos para la elaboración del diagnóstico de los programas de promoción de la participación ciudadana; y por el que se expide el Manual para la verificación de datos en el Sistema de registro de los programas de promoción de la participación ciudadana y su Anexo.

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