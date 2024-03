IEEM aprueba topes de gastos de campaña para la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024

El Consejo General del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), aprobó los topes de gastos de campaña para la Elección de Diputaciones Locales y Ayuntamientos 2024, las cuales iniciarán el 26 de abril y concluirán el 29 de mayo.

Para generar equidad, en aquellos municipios donde no alcanzaran el umbral mínimo en el Padrón, el monto del tope de gastos es de 325 mil 710 pesos, en el caso de las campañas por las presidencias municipales.

Al respecto, la consejera Laura resaltó que el Código Electoral del Estado de México establece la manera de distribuir la cantidad para establecer como tope, es decir, cuánto pueden gastar los partidos políticos y cada una de las candidaturas, ya que es variable a cada distrito y municipio, pues corresponde al número de personas inscritas al padrón electoral con corte del 31 de diciembre de 2023, con topes tan altos como en el caso del distrito local 18 con cabecera en Tlalnepantla, que tiene un tope cercano a los 13 millones de pesos, mientras que para ayuntamientos, en Ecatepec tienen el máximo tope que de casi 48 millones de pesos.

Sin embargo hay otros distritos o municipios donde el número de personas registradas en el Padrón es menor y se establece para el caso de municipios un monto mínimo.

“Cuando están debajo de este umbral entonces establece un piso mínimo para aquellos municipios que no alcancen ese número con el padrón electoral, y tengan pues el otorgarle los recursos insisto, no es el dinero que se le da a los partidos políticos y a las candidaturas, sino es la oportunidad que tienen de hasta cuánto pueden gastar los partidos políticos y las candidaturas; digo perdón quisiera esa precisión, pero en ocasiones cuando se establece los topes pareciera ser que es el dinero que da una institución a los partidos políticos y a las candidaturas, y no es así, es un tope, quiere decir que es hasta dónde pueden gastar”.

Para generar equidad, en aquellos municipios donde no alcanzaran el umbral mínimo en el Padrón, el monto del tope de gastos es de 325 mil 710 pesos, en el caso de las campañas por las presidencias municipales, estando en esta situación los municipios de Nopaltepec, Santo Tomás, Ecatzingo, Ayapango, Ixtapan del Oro, San Simón de Guerrero, Texcalyacac, Papalotla, Otzoloapan y Zacazonapan.

Tope de Gastos de Campaña por municipios:

Clave Municipio Padrón Electoral corte al 31 de diciembre de 2023 Tope de Gastos de Campaña 2024 (pesos) Art. 264, párrafo primero del CEEM Tope de Gastos de Campaña 2024 (pesos) Art. 264, párrafo segundo del CEEM $325,710.00 34 Ecatepec de Morelos 1,293,237 $47,733,378 60 Nezahualcóyotl 879,591 $32,465,704 107 Toluca 719,033 $26,539,508 58 Naucalpan de Juárez 711,536 $26,262,794 105 Tlalnepantla de Baz 569,400 $21,016,554 32 Chimalhuacán 511,488 $18,879,022 25 Cuautitlán Izcalli 431,709 $15,934,379 13 Atizapán de Zaragoza 422,254 $15,585,395 110 Tultitlán 385,286 $14,220,906 82 Tecámac 378,713 $13,978,297 40 Ixtapaluca 376,420 $13,893,662 61 Nicolás Romero 312,716 $11,542,348 26 Chalco 288,421 $10,645,619 122 Valle de Chalco Solidaridad 281,894 $10,404,708 20 Coacalco de Berriozábal 233,871 $8,632,179 38 Huixquilucan 219,929 $8,117,579 100 Texcoco 219,715 $8,109,681 71 La Paz 213,834 $7,892,613 55 Metepec 197,848 $7,302,570 121 Zumpango 179,754 $6,634,720 119 Zinacantepec 153,218 $5,655,276 30 Chicoloapan 145,735 $5,379,079 109 Tultepec 132,502 $4,890,649 5 Almoloya de Juárez 128,600 $4,746,626 52 Lerma 123,328 $4,552,036 43 Ixtlahuaca 121,196 $4,473,344 36 Huehuetoca 116,314 $4,293,150 24 Cuautitlán 107,779 $3,978,123 75 San Felipe del Progreso 102,786 $3,793,831 2 Acolman 94,130 $3,474,338 14 Atlacomulco 84,926 $3,134,619 88 Temoaya 78,479 $2,896,660 89 Tenancingo 77,535 $2,861,817 115 Villa Victoria 76,357 $2,818,337 77 San Mateo Atenco 75,370 $2,781,907 124 San José del Rincón 74,916 $2,765,150 46 Jilotepec 74,477 $2,748,946 92 Teoloyucan 71,113 $2,624,781 96 Tepotzotlán 67,076 $2,475,775 91 Tenango del Valle 66,488 $2,454,072 68

