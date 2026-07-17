IEEM convoca a la comunidad académica a publicar investigaciones en materia político-electoral

Con 28 años impulsando la investigación, el análisis y la reflexión sobre los desafíos de la democracia y los sistemas político-electorales, la Revista del Instituto Electoral del Estado de México. Apuntes Electorales, abrió la convocatoria para integrar su edición número 75, dirigida a personas investigadoras, académicas y especialistas que deseen publicar sus trabajos en esta revista científica.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026, a las 23:59 horas, hora del centro de México (Foto: Especial).

Apuntes Electorales es una revista científica semestral, de acceso abierto, que difunde artículos y ensayos de investigación originales, así como reseñas de libros especializados en materia político-electoral, desde perspectivas locales, nacionales e internacionales, con el propósito de contribuir a la generación y difusión del conocimiento en este ámbito.

Las personas autoras podrán presentar trabajos escritos en español o inglés, mismos que serán sometidos a un proceso de evaluación mediante el sistema de dictaminación por pares en la modalidad de doble ciego, además de un software de detector de plagio que garantiza la calidad académica, la imparcialidad y el rigor científico de las publicaciones.

Las propuestas deberán enviarse a través del portal electrónico: https://aelectorales.ieem.org.mx/index.php/ae , donde también podrán consultar la convocatoria y los criterios editoriales completos.

Editada por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE) del IEEM, la Revista del Instituto Electoral del Estado de México. Apuntes Electorales cuenta con reconocimiento nacional e internacional y se ha consolidado como un espacio para difundir el conocimiento en materia político-electoral al reunir investigaciones que enriquecen el debate académico y aportan nuevas perspectivas para comprender la democracia, la participación ciudadana, la representación política y el funcionamiento de las instituciones electorales.

La convocatoria permanecerá abierta hasta el 15 de septiembre de 2026, a las 23:59 horas, hora del centro de México. Los trabajos seleccionados formarán parte de los próximos números de la revista. Para la atención de dudas o solicitar mayor información, las personas interesadas podrán escribir al correo [email protected] o comunicarse al teléfono 722 275 7300, extensión 4303.

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