IEEM difunde campaña para visibilizar violencia política contra mujeres indígenas y afromexicanas

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) se sumó a la campaña Nuestras voces cuentan, una iniciativa del Instituto Nacional Electoral (INE) que busca visibilizar distintas expresiones de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género (VPMRG). Las cápsulas de «Yuye», «Maricruz» y «Yolotl» presentan historias que retratan experiencias de violencia y discriminación vividas por mujeres indígenas y afromexicanas durante procesos electorales o en el ejercicio de cargos públicos, promoviendo la conciencia, la denuncia y la protección de derechos.

Las cápsulas completas están disponibles en el canal de YouTube oficial del IEEM. (Imagen: IEEM)

Como parte de esta estrategia, el IEEM lleva a cabo la difusión estatal, regional y municipal de tres cápsulas de audio a través de su página web y redes sociales institucionales. La campaña, que se desarrolla desde marzo hasta julio de este año, tiene como objetivo acercar a la ciudadanía herramientas para reconocer y reflexionar sobre conductas que vulneran los derechos político-electorales de las mujeres. Los relatos permiten visibilizar prácticas que constituyen violaciones a sus derechos y fortalecer su reconocimiento y erradicación.

Además de la difusión digital, el IEEM fortalece el alcance de esta campaña mediante la colaboración con radiodifusoras comunitarias como XTREMA 95.5 FM, Radio Comunitaria de Tenancingo 107.5 FM y La Truchita 96.3 FM, así como con instituciones aliadas como las Defensorías Municipales de Derechos Humanos de la región Atlacomulco y la Red de Asociaciones Civiles Andrómeda, con el fin de ampliar su impacto en distintas regiones de la entidad.

Las cápsulas completas están disponibles en el canal de YouTube oficial del IEEM. Con esta acción, el IEEM contribuye al desarrollo de una vida democrática más incluyente y al fortalecimiento de la participación política de las mujeres indígenas y afromexicanas en el Estado de México, reconociendo la importancia de visibilizar y erradicar la violencia política en razón de género.

Comentarios

comentarios