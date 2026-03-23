IEEM impulsa cultura cívica con acciones permanentes 

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través de la Dirección de Participación Ciudadana, implementa el Programa de Cultura Cívica 2026 aprobado el 27 de febrero del año en curso, por el Consejo General del IEEM, con el objetivo de acercar la democracia a la vida diaria de las y los mexiquenses, con una estrategia que fomenta el conocimiento de los derechos político-electorales y promueve la participación activa, como forma de vida y no solo durante los procesos electorales.

El Programa de Cultura Cívica 2026 busca acercar la democracia a la vida cotidiana mediante actividades en escuelas, espacios públicos y herramientas digitales (Foto: Especial).

Como parte de esta estrategia, el IEEM impulsa la cultura cívica en entornos escolares mediante pláticas dirigidas a futuras y futuros votantes, la colocación de stands informativos y la realización de visitas guiadas a sus instalaciones. Estas actividades se encuentran alineadas con la Estrategia Nacional de Cultura Cívica (ENCÍVICA) 2024-2026 del Instituto Nacional Electoral (INE).

Asimismo, el Instituto realiza dinámicas grupales dirigidas a estudiantes en donde se desarrollan jornadas cívicas escolares, pláticas sobre valores, y de educación cívica en el mundo digital. Estos trabajos se llevan a cabo para dar atención a las líneas de acción comprometidas con el Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (SIPINNA), a fin de fomentar habilidades y competencias que favorezcan una participación responsable en la vida pública.

Además, el Programa de Cultura Cívica 2026 comprende la promoción de la herramienta tecnológica Red Digital, mediante la cual el IEEM aplica una encuesta a alumnado de aquellas escuelas incorporadas a esta, y donde, de los resultados obtenidos, la DPC realiza un monitoreo de indicadores de cultura cívica.

Para ello, el IEEM promociona y asesora a personal directivo y docente acerca del funcionamiento y operación de esta aplicación y sobre la recopilación de datos. Posteriormente, realiza la publicación de los resultados de forma periódica a fin de que maestras, maestros y personas directivas de las escuelas participantes cuenten con información útil para analizar y fortalecer las acciones dirigidas al alumnado en materia de principios y valores cívicos.

El Programa incluye una prueba piloto para un Ciclo de formación ciudadana para jóvenes mexiquenses, el cual se desarrollará como un espacio donde este sector poblacional podrá reconocer conceptos, instrumentos y habilidades que sirvan para poder ejercer una ciudadanía plena.

Paralelamente, el IEEM promueve la participación ciudadana mediante conferencias, pláticas dirigidas a la población en general, con el propósito de que las y los mexiquenses conozcan sus derechos y obligaciones político-electorales, especialmente rumbo a los próximos procesos electorales, como la elección de Diputaciones Locales, Ayuntamientos y personas juzgadoras del Poder Judicial Local, el próximo año.

Con el fortalecimiento de la cultura cívica en la entidad, el IEEM no solo impulsa una ciudadanía más informada, también reitera su compromiso con la promoción de una participación más activa y consciente en la vida democrática del estado de México.

Las personas o instituciones interesadas en solicitar actividades de participación ciudadana para 2026 pueden hacerlo de manera gratuita al 800 712 4336 o al 722 275 7300, extensiones 2200, 2209 y 2213, así como a través de las redes sociales institucionales del IEEM.

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