IEEM impulsa herramientas del Sistema de Cuidados para fortalecer la participación política de las mujeres

Con el propósito de fortalecer el liderazgo y la participación política de las integrantes de la Red de Mujeres Electas, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) impartió el curso virtual Herramientas para conciliar la vida pública, profesional y personal de las mujeres líderes, impartida por la investigadora especialista en políticas de cuidados con perspectiva de género de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS), Lourdes Jiménez Brito.

La conciliación entre la vida pública, profesional y personal requiere transformar la organización social de los cuidados para avanzar hacia una democracia paritaria e igualitaria (Foto: Especial).

La consejera electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez dio la bienvenida al curso y destacó que trabajar en conjunto permite identificar y eliminar las barreras que aún enfrentan las mujeres para participar en la vida política en condiciones de igualdad. Además, señaló que no es posible avanzar hacia una democracia paritaria sin reconocer que la distribución desigual de las tareas de cuidado sigue limitando su desarrollo personal, profesional y político.

Vieyra Vázquez agregó que, de acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), las mujeres dedican más del doble de tiempo que los hombres al trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, una carga que continúa representando uno de los principales obstáculos para acceder y permanecer en espacios de toma de decisiones.

La consejera electoral precisó que el IEEM impulsa acciones para promover una distribución más equitativa de las tareas de cuidado, romper estereotipos de género, crear condiciones que permitan a las mujeres ejercer liderazgos libres de violencia y con mayores oportunidades de desarrollo.

Durante su conferencia, Jiménez Brito invitó a reflexionar sobre las condiciones en las que las mujeres ejercen el liderazgo y explicó que las dificultades para equilibrar la vida personal, familiar y profesional responden a desigualdades estructurales, más que a decisiones individuales.

En este sentido, la conferencista resaltó que el reto es que las mujeres no concilien solas estas responsabilidades y que los cuidados sean compartidos entre mujeres y hombres, así como entre las instituciones, las familias, el sector privado y la sociedad

La especialista advirtió que la sobrecarga de estas tareas reduce el tiempo disponible para el desarrollo personal, limita el ejercicio de derechos y dificulta la participación política, por lo que llamó a visibilizar y redistribuir el trabajo de cuidados para construir una sociedad más igualitaria y fortalecer el liderazgo de las mujeres.

Al curso asistieron la Consejera Electoral Paula Melgarejo Salgado, representaciones de los Partidos Políticos; personas servidoras públicas electorales y ciudadanía interesada.

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