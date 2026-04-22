IEEM impulsa reflexión sobre sistema de cuidados con enfoque institucional

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, afirmó que es necesario asumir que el cuidado es un derecho humano que debe garantizarse bajo principios de igualdad, universalidad y corresponsabilidad, durante su mensaje de bienvenida a la conferencia Del Reconocimiento del Derecho al Cuidado, a la Acción Institucional, impartida por Lourdes Jiménez Brito, investigadora especialista en políticas de cuidado de la Conferencia Interamericana de Seguridad Social (CISS).

La especialista en políticas de cuidado, Lourdes Jiménez Brito impartió a servidoras y servidores públicos electorales IEEM, la conferencia Del Reconocimiento del Derecho al Cuidado, a la Acción Institucional (Foto: Especial).

La consejera presidenta destacó que las instituciones deben reconocer el derecho al cuidado mediante políticas públicas y, aunado a ello, promover la corresponsabilidad entre Estado, mercado, comunidades, familias y personas. Señaló que en México 75.1% de las 31.7 millones de personas cuidadoras son mujeres, lo que refleja una distribución desigual y brechas de oportunidad, pues muchas enfrentan exclusión laboral o dobles jornadas.

Asimismo, Pulido Gómez señaló que la desigualdad en los cuidados es un problema público con impactos reales, por lo que garantizar este derecho implica condiciones dignas y corresponsabilidad, sin cargas desproporcionadas para las mujeres; añadió que los cuidados son esenciales para construir sociedades más igualitarias, sostenibles y democráticas.

Como parte de la ponencia, Jiménez Brito destacó que el cuidado es una necesidad humana, un trabajo y un derecho fundamental, ya que implica tiempo, esfuerzo y habilidades que sostiene la vida cotidiana. Explicó que, aunque muchas de estas tareas no son remuneradas, permite el ejercicio de derechos como la salud, la educación, el trabajo y la participación política.

La especialista explicó que el problema central del cuidado en la sociedad actual radica en su provisión desigual, caracterizada por su familiarización y feminización, e indicó que las mujeres dedican 39.7 horas semanales al trabajo de cuidados frente a 18.2 horas de los hombres, además de que este trabajo no remunerado representa el 23.9% del PIB, de acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

La ponente advirtió que la sobrecarga de cuidados a los que se enfrentan, principalmente las mujeres, genera pobreza de tiempo, lo que limita su acceso al empleo, la educación, el ocio y la participación político-electoral. Puntualizó que la desigualdad en licencias de maternidad y paternidad refuerza estereotipos de género y recalcó que el cuidado debe asumirse como una responsabilidad compartida, por lo que llamó a las instituciones públicas a impulsar políticas de corresponsabilidad que garanticen la inclusión de las personas cuidadoras.

Las reflexiones finales estuvieron a cargo de la consejera electoral Flor Angeli Vieyra Vázquez quien destacó que el IEEM ha avanzado en la implementación de políticas de igualdad laboral y no discriminación, así como en la actualización de normas internas en materia de licencias y condiciones laborales; medidas que están orientadas a fortalecer la corresponsabilidad.

Vieyra Vázquez subrayó que espacios como la conferencia impartida reflejan una transformación en la cultura organizacional al interior del Instituto y permiten posicionar el cuidado como un tema relevante en la vida pública.

Las consejeras electorales del IEEM, Paula Melgarejo Salgado y Sayonara Flores Palacios asistieron a la conferencia, así como las y los titulares de las diversas áreas del Instituto, representantes de partidos políticos y personal electoral.

Comentarios

comentarios