IEEM niega acusaciones de complicidad y cuestiona narrativas negativas de la Elección Judicial

Ante las percepciones de un sector de la población que vincula al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) con un «máximo fraude electoral», la consejera electoral Karina Vaquera refutó dichas acusaciones, clasificándolas de narrativas con datos falsos, y posiblemente impulsadas por intereses políticos ajenos al ejercicio democrático.

Consejera electoral Karina Vaquera (Foto: redes IEEM).

“Y yo creo que es totalmente incorrecto generar narrativas que además tienen datos falsos. ¿Por qué datos falsos? Porque la ciudadanía es quien va a contar los votos, porque la ciudadanía es la que estará en las mesas directivas de casilla. Porque tenemos del dato de más de 5 mil personas, 2 mil 600 personas son capacitadores, asistentes electorales, son ciudadanos de carne y hueso que además participan de una manera muy activa y se capacitan.”

Respecto a la percepción de que un partido en el gobierno ha decidido las candidaturas, Vaquera desmintió rotundamente ser cómplices. Explicó que las instituciones electorales forman parte de un sistema nacional de elecciones y que las candidaturas surgieron de Comités de Evaluación integrados por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, tanto a nivel federal como local.

«Pues no, no somos cómplices, los institutos somos instituciones electorales que formamos parte de un sistema nacional de elecciones, y algo que se les olvida es que no fue un partido el que puso a esas personas, son Comités de Evaluación y esos Comités de Evaluación se integraron por cada uno de los Poderes tanto a nivel federal como a nivel local.

“Comités de Evaluación que además venían como parte de cómo se iba a gestar el proceso en una reforma que fue votada por mayorías, integradas por representantes populares que fueron votados por la ciudadanía. Entonces, es el respaldo ciudadano el que se encuentra ahí porque es la representación popular. Eso fue lo que decidió la mayoría.»

La consejera reconoció que todos los procedimientos en democracia son perfectibles y que esta elección representa una oportunidad para que la ciudadanía conozca un Poder que históricamente ha sido menos visible: el Judicial. Además, hizo un llamado a la participación ciudadana, reiterando que votar es un derecho y una forma de materializar las decisiones de la mayoría en una democracia.

“El instituto está, digamos, tranquilo en el sentido de que hemos organizado la elección con ciudadanos, ciudadanos y con herramientas necesarias o suficientes para poder dar informacióny que la ciudadanía decida quién es la mejor o el mejor para esos cargos.”, concluyó.

