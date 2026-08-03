IEEM pone a disposición de la ciudadanía Datos Estadísticos de la Elección Judicial de 2025

Contar con herramientas que concentran información geográfica y electoral facilita a la ciudadanía consultar datos relevantes sobre los procesos electorales. Con ese propósito, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) pone al alcance de la ciudadanía el Sistema Geográfico Electoral (SIGE) 2025, una plataforma digital que reúne información sobre geografía electoral del Proceso Electoral Judicial Extraordinario en el estado de México.

El Sistema de Información Geográfico Electoral 2025 del Instituto Electoral de la entidad recopila información sobre la primera elección de personas juzgadoras del estado de México (Foto: Especial).

Para facilitar esta consulta, el SIGE 2025 permite acceder de manera eficiente e interactiva a mapas, regiones y distritos judiciales electorales, así como a la estadística de los resultados y la información de las personas que resultaron electas en los diversos cargos judiciales; ubicación de las casillas seccionales, la integración de los órganos desconcentrados y más datos relacionados con la organización de esta primera Elección de Personas Juzgadoras.

Además de ser una herramienta de consulta de datos para las y los mexiquenses, el SIGE 2025 también es fuente de información para estudiantes, personas investigadoras, instituciones académicas, medios de comunicación y cualquier persona interesada en analizar la geografía electoral de manera clara, visual y accesible.

Con el SIGE 2025, el IEEM fortalece el acceso a la información pública mediante herramientas geotecnológicas. Además, proporciona información clara, accesible y útil a la ciudadanía para comprender los procesos electorales.

El Sistema Geográfico Electoral (SIGE) 2025 puede consultarse de manera gratuita y permanente en https://dorganizacion.ieem.org.mx/SIGE2025/.

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