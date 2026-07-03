IEEM presenta obra sobre democracia liberal y sus retos en la actualidad

El Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó el libro Democracia liberal: los clásicos en el debate actual ante estudiantes de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) Lerma, obra editada por el Centro de Formación y Documentación Electoral (CFDE).

El libro Democracia liberal: los clásicos en el debate actual, editado en el IEEM está disponible para consulta en el sitio web: https://publicaciones.ieem.org.mx/index.php/publicacionesieem (Foto: Especial).

La mesa de análisis de la obra estuvo integrada por la consejera electoral del IEEM, Patricia Lozano Sanabria; el profesor investigador de la UAM Lerma Raúl Figueroa Romero; así como por uno de los Coordinadores del libro, Héctor Zamitiz Gamboa, y el autor del capítulo Las ideas de Marx en el debate actual sobre la democracia, Francisco Reveles Vázquez, cuyas participaciones fueron moderadas por el también investigador y profesor de la UAM Lerma, Said Hernández Quintana.

Durante su participación, la consejera electoral Lozano Sanabria destacó que la presentación de la obra no solo fortalece el vínculo entre la autoridad electoral y la academia, sino que abre un espacio de reflexión sobre la calidad de la vida democrática.

La consejera compartió al estudiantado, que el debate actual no debe centrarse únicamente en la existencia de elecciones, sino en preguntarse si éstas garantizan una democracia liberal plena, con libertades, contrapesos y límites al poder.

Lozano Sanabria realizó un análisis de los capítulos que integran la obra y destacó que cada uno permite entender los fundamentos teóricos y retos actuales de la democracia liberal como modelo de organización política.

Por su parte, Raúl Figueroa Romero subrayó que los clásicos son necesarios para comprender la democracia contemporánea, precisó que estas obras constituyen bases teóricas para analizar el ejercicio del poder, la representación política y la participación ciudadana. El profesor ennfatizó que la democracia no puede entenderse únicamente desde la lógica de las mayorías, sino también desde el respeto y la inclusión de las minorías, así como desde su dimensión social, vinculada a mejores condiciones materiales de existencia y a la reducción de desigualdades.

A su vez, Héctor Zamitiz Gamboa, uno de los coordinadores del libro presentado, expuso que la obra recupera el pensamiento de ocho autores clásicos para analizar la construcción histórica y teórica de la democracia liberal, desde la Grecia antigua hasta la modernidad. Zamitis Gamboa destacó que, frente a contextos actuales marcados por polarización, alternancias políticas y liderazgos con rasgos autoritarios, resulta indispensable volver a los fundamentos conceptuales para comprender el valor de la democracia, sus transformaciones y los desafíos que enfrenta como forma de gobierno y garantía del Estado de derecho.

En su intervención, Francisco Reveles Vázquez, subrayó que el libro busca recuperar la teoría clásica para comprender las crisis y transformaciones de la democracia liberal en la actualidad. Desde su análisis de Karl Marx, el autor planteó una lectura crítica sobre los límites de este modelo, especialmente frente a problemáticas como la desigualdad, la pobreza y la exclusión social. Reveles Vásquez especificó que la democracia debe incorporar la justicia social y la participación colectiva como elementos indispensables para construir sociedades más igualitarias.

Por su parte Said Hernández Quintana, comentó que el término “democracia iliberal” se acuñó en 1997, por el politólogo y entonces editor en jefe de la Revista Foreign Affairs para nombrar a los gobiernos que celebran elecciones, pero que al mismo tiempo van erosionando los límites del poder. Al reflexionar sobre lo que es una democracia iliberal dijo que es una democracia que conserva todo lo que se ve: las elecciones, las mayorías los votos, pero que va vaciando lo que la sostiene: los límites del poder, los derechos de las minorías, la prensa libre, los jueces independientes.

Concluyó que, en una frase, una democracia iliberal es aquella a la que poco a poco se le van quitando los frenos, se van diluyendo los contrapesos y de ahí surge la pregunta que dio origen al libro presentado.

También asistieron al evento la Consejera Electoral del IEEM, Sayonara Flores Palacios, y el Director de la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la UAM Lerma, Raúl Hernández Mar.

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