IEEM prevé 196 órganos desconcentrados para elección de 2027

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), Amalia Pulido Gómez, informó que se prevé un aproximado de 5 millones de pesos para la búsqueda de inmuebles donde se instalarán 196 órganos desconcentrados para la preparación del proceso electoral de 2027.

(Foto: Jimena Ruelas).

Explicó que este número responde a la complejidad y tamaño de la elección, por lo que sería inviable replicar esquemas anteriores con menos juntas.

“Sería materialmente imposible organizar la elección con el número de juntas judiciales que tuvimos en el 2025 por la implicación y el tamaño de la elección judicial que tocaría en el 2027”, subrayó.

Detalló que la localización de estos espacios implica un trabajo coordinado entre distintas áreas del instituto, como las direcciones jurídica, administrativa y de organización, así como la Secretaría Ejecutiva, que recorren el estado durante varias semanas para encontrar los inmuebles adecuados.

Sobre el presupuesto, aclaró que los recursos contemplan gastos como viáticos, gasolina, peajes y alimentación, los cuales están debidamente regulados y comprobados, por lo que descartó cualquier uso indebido.

“Hay montos específicos para cubrir estas necesidades, que no se crea que hay un tema de despilfarro en el recurso público”, añadió.

Finalmente, señaló que, en caso de generarse ahorros, estos se devuelven a la Secretaría de Finanzas estatal como parte de las medidas de eficiencia en el manejo del gasto público.

Comentarios

comentarios