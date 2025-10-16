IEEM promueve la detección oportuna del cáncer de mama

Como parte de las actividades del Octubre Rosa, mes de conciencia, solidaridad y prevención del cáncer de mama, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), a través de la Unidad Coordinadora de Género (UCG), llevó a cabo el taller Cáncer de mama: prevenir, diagnosticar y tratar, con el objetivo de informar y brindó herramientas prácticas para la detección oportuna de esta enfermedad, dirigido servidoras públicas electorales del órgano electoral.

Expertas de la UAEMex enseñan a personal del IEEM la importancia de la detección temprana (Foto: Especial).

Durante la sesión, a la que asistieron 82 mujeres, Ana Laura Guadarrama, académica de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMex), destacó que es fundamental sumarse a los esfuerzos que, año con año, se realizan en este mes para concientizar tanto a mujeres como a hombres sobre el cáncer de mama, enfatizando que la prevención y la atención temprana pueden marcar la diferencia.

Guadarrama López expuso los conceptos acerca de los siguientes temas: epidemiología y factores de riesgo, Cáncer de mama en hombres, prevención detección temprana, autoexploración y mastografía, además dio consejos sobre estilos de vida saludables.

Por su parte, María del Carmen Dionicio Shingu, jefa de Enfermeras de la Clínica Multidisciplinaria de Salud de la UAEMéx, subrayó que este taller práctico les proporciona estrategias esenciales para identificar oportunamente posibles signos de alerta.

Durante la sesión, la especialista mostró la técnica correcta de autoexploración mamaria y las participantes tuvieron la oportunidad de practicarla con apoyo de un maniquí, reforzando así los conocimientos adquiridos para aplicarlos en su revisión cotidiana.

Además, como parte de las acciones conmemorativas en la lucha contra el cáncer de mama, el IEEM iluminó su edificio de color rosa, como símbolo de esperanza, solidaridad y de compromiso institucional. Asimismo, durante octubre se difunden en las redes sociales institucionales infografías conmemorativas que promueven la concientización.

Con estas acciones, el IEEM reafirma su responsabilidad con la salud y el bienestar de su personal, fomentando una cultura de sensibilización que inspira a actuar, a cuidarse y a cuidar de las y los demás.

