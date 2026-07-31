IEEM renueva minisitio de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación

Con una imagen actualizada, contenidos interactivos y una navegación más sencilla, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) presentó la nueva versión del minisitio de la Comisión de Igualdad de Género y No Discriminación (CIGyND), una herramienta digital diseñada para acercar a la ciudadanía información útil sobre la participación política de las mujeres y prevención de la Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

El espacio virtual ofrece una experiencia más intuitiva, nuevos recursos interactivos y materiales especializados sobre igualdad de género y derechos político-electorales (Foto: Especial).

La actualización del espacio digital responde al compromiso del Instituto de ofrecer plataformas más accesibles, dinámicas y funcionales que faciliten la consulta de información especializada desde cualquier dispositivo.

El rediseño fue resultado de la convicción de las áreas del IEEM que estuvieron involucradas: la Unidad Coordinadora de Género (UCG), la Unidad de Comunicación Social (UCS), y la Unidad de Informática y Estadística (UIE), quienes tras un análisis integral y coordinado hicieron posible este ejercicio de transparencia proactiva.

Entre las principales novedades del minisitio se encuentra un diseño renovado y recursos visuales que facilitan la consulta de información, una lista de reproducción con los videos de las sesiones de la CIGyND, una línea del tiempo interactiva sobre los avances en materia de igualdad de género, así como una fotogalería que documenta y visibiliza las actividades, acciones y logros impulsados por la Comisión.

Además, las personas usuarias tendrán acceso a un repositorio de publicaciones en materia de igualdad de género, derechos humanos, no discriminación y participación política de las mujeres; de igual forma, encontrarán un apartado de juegos y desafíos para fomentar la inclusión, que incluye materiales descargables sobre la igualdad y el respeto a la diversidad, y una trivia sobre los derechos político-electorales de las mujeres.

Asimismo, el portal integra accesos directos para que la ciudadanía consulte herramientas, documentos y recursos desarrollados por el IEEM para fomentar la igualdad y una participación política libre de discriminación.

El IEEM invita a la ciudadanía a conocer el minisitio de la CIGyND; para fortalecer el conocimiento sobre igualdad sustantiva, derechos político-electorales y no discriminación, en el sitio web: https://www.ieem.org.mx/COMISION_GENERO/index.html.

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