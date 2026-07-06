IEEM trabaja rumbo a la Elección 2027

Detrás de cada jornada electoral hay meses de planeación, revisión y ajustes para asegurar que todo esté listo. Aunque el Proceso Electoral 2026-2027 arrancará oficialmente en septiembre, en el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) los preparativos ya comenzaron.

Actualización de reglas, integración de consejos, tecnología y espacios de operación forman parte de los trabajos previos al arranque formal del proceso electoral (Foto: Especial).

En esta etapa previa, el IEEM trabaja en la revisión y actualización de procedimientos, lineamientos, manuales y recomendaciones que servirán para la instalación y operación de sus órganos desconcentrados, indispensables para garantizar que los procesos electorales se desarrollen bajo los principios de certeza, legalidad, imparcialidad, objetividad, profesionalismo y paridad de género.

Para los comicios de 2027, deberán conformarse 170 consejos: 45 distritales y 125 municipales, a partir del mes de enero y se mantendrán en funcionamiento durante dos procesos electorales.

En cuanto a la conformación de las personas que integrarán los Consejos Distritales y Municipales, responsables de acompañar el desarrollo de la elección en territorio, se designarán 2 mil 40 consejerías. Para ello, el IEEM prepara el procedimiento de reclutamiento y selección de quienes ocuparán estos cargos. Paralelamente, el Instituto iniciará la búsqueda de inmuebles donde operarán las 170 Juntas Distritales y Municipales.

De igual forma, el IEEM avanza en el diseño de la documentación y materiales electorales que se utilizarán durante la Jornada Electoral del 6 de junio.

Desde hace algunos meses, también se realiza la actualización de diversas herramientas informáticas de apoyo que se utilizarán durante el Proceso Electoral 2026-2027, como los sistemas de Seguimiento a las Actividades de los Órganos Desconcentrados; de Documentación y Paquetería Electoral; de Solicitudes de Acreditación de Personas Observadoras Electorales del IEEM; de Validación para la Contratación del Personal Auxiliar de los Órganos Desconcentrados; y de Acompañamiento a los Recorridos de Ubicación de Casillas, entre otros.

La actualización de estos sistemas busca fortalecer su funcionamiento como herramientas de apoyo para las actividades de los Órganos Desconcentrados. Además, permitirá mejorar la coordinación con los Órganos Centrales.

Con estas acciones, el IEEM avanza en la construcción de las condiciones necesarias para la organización del Proceso Electoral 2026-2027, con el propósito de garantizar que cada etapa se desarrolle con orden, eficiencia y apego a la ley, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones.

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