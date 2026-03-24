IEEM, UAEMex e INEGI unen esfuerzos para visibilizar brechas de género

De manera coordinada, el Instituto Electoral del Estado de México (IEEM), la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) y el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) llevaron a cabo la Conferencia Magistral: Estadísticas de Género, impartida por Graciela Márquez Colín, presidenta de la Junta de Gobierno del INEGI, con el fin de visibilizar brechas de desigualdad entre hombres y mujeres, a partir de datos estadísticos.

Solo 45 de cada 100 mujeres en México participan en el mercado laboral, una de las tasas más bajas de América Latina (Foto: Especial).

La consejera presidenta del IEEM, Amalia Pulido Gómez y la rectora de la UAEMex, Martha Patricia Zarza Delgado acompañaron a la conferencista durante su ponencia en el Patio del Centenario en el Edificio de Rectoría de la UAEMex.

Al dar el mensaje de bienvenida, Zarza Delgado subrayó que construir entornos de inclusión y participación es una responsabilidad permanente de las instituciones; además, enfatizó la importancia de la estadística para transformar la realidad social bajo la premisa de que «aquello que no se nombra, no existe, pero también lo que no se cuenta, no se puede mejorar». Y reconoció el impacto de liderazgos femeninos, calificándolos como parte de un «movimiento irreversible» que fortalece la igualdad.

Por su parte, durante su intervención en la sesión de preguntas y respuestas, la consejera presidenta, Amalia Pulido Gómez, resaltó que las cifras presentadas acercan la información a diversos sectores sociales para que, desde distintos ámbitos, se diseñen políticas públicas. Asimismo, invitó a las y los asistentes a visitar la página web del INEGI y generar conclusiones a partir de datos.

En su exposición, Márquez Colín quien recientemente fue electa como presidenta del 57º periodo de sesiones de la Comisión de Estadística de Naciones Unidas (CENU), destacó que en México las mujeres representan 52.2% de la población, pero solo 45 de cada 100 participan en el mercado laboral, una de las tasas más bajas de América Latina.

La ponente explicó que casi 60% de las mujeres dedican en promedio 37.7 horas semanales al trabajo no remunerado; es decir, desarrollar tareas en el hogar o de cuidados, frente a las 16.8 horas que destinan los hombres en el mismo periodo de tiempo.

Graciela Márquez refirió que los datos muestran que 67.4% de las mujeres hablantes de lengua indígena viven en pobreza, mientras que 26.1% de hombres que no la hablan se encuentran en dicha situación.

Márquez Colín mencionó que, en el ámbito público, aunque ha habido avances como el aumento en el número de presidentas municipales de 120 en 2010, a 605 en 2024, las diferencias de género aún son significativas.

Para concluir, la expositora señaló que la labor del INEGI consiste en generar y proporcionar información estadística confiable, como la medición de la pobreza y la evaluación de la política social, sin intervenir en su diseño o implementación. Enfatizó que el Instituto que encabeza no emite juicios de valor, sino que ofrece datos objetivos que sirven como base para la toma de decisiones, que se construyen a partir de la participación de la ciudadanía y están disponibles para su consulta pública.

A la conferencia asistieron las consejeras electorales: Paula Melgarejo Salgado, Patricia Lozano Sanabria, Karina Ivonne Vaquera Montoya, July Erika Armenta Paulino, Sayonara Flores Palacios y Flor Angeli Vieyra Vázquez.

También asistió la secretaria de las Mujeres del gobierno del estado de México, María Esther Rodríguez Hernández, así como de representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del Estado de México, integrantes de organismos autónomos como la Sala Regional Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Tribunal Electoral del Estado de México, la Comisión de Derechos Humanos, el Tribunal de Justicia Administrativa, el Instituto de Transparencia y el Órgano Superior de Fiscalización, autoridades de la Junta Local Ejecutiva del INE, académicas y académicos, estudiantado, sociedad civil y medios de comunicación.

Al colaborar con la academia y el INEGI, el IEEM fortalece la cultura cívica y promueve la toma de decisiones públicas basadas en evidencia estadística y con perspectiva de género.

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