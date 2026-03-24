IEEM Y UAEMex firman convenio para fortalecer la cooperación institucional

La consejera presidenta del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM) Amalia Pulido Gómez y la rectora de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx), Martha Patricia Zarza Delgado, firmaron un convenio de colaboración con el objetivo de fortalecer la vinculación entre ambas instituciones.

La comunidad estudiantil de la UAEMex tendrá la oportunidad de realizar servicio social y prácticas profesionales en el IEEM (Foto: Especial).

Esta alianza institucional permitirá que la comunidad estudiantil de la UAEMex se integre al Instituto como personas prestadoras de servicio social y prácticas profesionales, a fin de complementar su formación académica y permitiendo que cuenten con experiencia en el ámbito electoral y en la administración pública, además de abrirles oportunidades para incorporarse al ámbito laboral.

Asimismo, el acuerdo entre el IEEM y la UAEMex establece el desarrollo de diversos proyectos conjuntos orientados a la promoción de la participación ciudadana y la cultura democrática, consolidando una agenda de trabajo común.

Con la firma de este instrumento, ambas instituciones impulsan la colaboración entre la academia y el sector público, con el propósito de fortalecer la formación integral de las y los universitarios.

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