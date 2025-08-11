Imevis gana Premio Anual Anticorrupción por innovador modelo de transparencia

El Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) fue galardonado con el Premio Anual Anticorrupción del Estado de México y Municipios, distinción que reconoce las mejores prácticas en integridad y rendición de cuentas.

Su proyecto “Implementación del Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción (Mogeric)” obtuvo la calificación más alta entre todas las postulaciones.

El reconocimiento se otorgó por la puesta en marcha del modelo Mogeric (Modelo de Gestión de Riesgos de Corrupción), una metodología diseñada para identificar, prevenir y gestionar posibles focos de corrupción dentro de las instituciones públicas.

De acuerdo con el comité evaluador, el proyecto del Imevis no solo destacó por su enfoque preventivo, sino también por su capacidad de generar procesos más transparentes y confiables, obteniendo así la puntuación más alta de la convocatoria.

Alejandro Tenorio Esquivel, Director General del Imevis, destacó que este modelo fue elaborado por Dánae Jaimes Rojas, Directora de Promoción y Fomento a la Vivienda, el cual obtuvo una calificación sobresaliente de 92.9 puntos, el mayor puntaje entre las postulaciones.

El reconocimiento, que entrega el Sistema Anticorrupción del Estado de México y Municipios, fue designado por decisión unánime del Jurado Calificador, tras una valoracióntécnica por parte del Consejo Evaluador.

