Imevis ha regularizado títulos de propiedad de 9 mil 700 mexiquenses

El Gobierno del Estado de México, a través del Instituto Mexiquense de la Vivienda Social (Imevis) , dependiente de la Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, ha logrado que 9 mil 700 personas obtengan certeza jurídica sobre sus patrimonios mediante la regularización de títulos de propiedad.

Instituto ofrece asesoría gratuita en módulos informativos para certeza jurídica de viviendas. (Foto: Especial)

Un caso documentado es el de Margarita Arcos, quien adquirió su predio en 1962 y durante más de seis décadas careció de un respaldo legal para su vivienda. La beneficiaria se acercó a un módulo informativo del Imevis, donde recibió orientación para iniciar y concluir su trámite, obteniendo finalmente un documento oficial que acredita su propiedad.

Margarita Arcos declaró que anteriormente se sentía como “visitante” en su propio predio por no contar con un papel que la avalara como titular. Tras la regularización, expresó que ahora cuenta con ese documento y reconoció las facilidades otorgadas por el gobierno estatal para que la población pueda regularizarse. Señaló que contar con el título de propiedad evita problemas a largo plazo, incluyendo conflictos familiares y legales.

La beneficiaria manifestó sentirse satisfecha y realizada, y destacó que sus familiares ya cuentan con un documento que avala que ella era propietaria del predio, evitando así heredar conflictos a sus descendientes. Invitó a sus familiares y conocidos a confiar en las instituciones mexiquenses, afirmando que regularizar la propiedad es una de las decisiones más acertadas para proteger a los seres queridos.

El Imevis ofrece asesoría gratuita y cuenta con presencia en todo el territorio estatal a través de sus módulos informativos, con el objetivo de facilitar el trámite de regularización de viviendas y brindar seguridad jurídica patrimonial a los mexiquenses.

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