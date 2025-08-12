Impacto económico del VPH en México es significativo

El Virus del Papiloma Humano (VPH) no solo representa un desafío para la salud de millones de personas, sino también una carga económica significativa para los sistemas de salud. Así lo demuestra el reciente informe “HPV’s Economic Burden: Unmasking the Benefits of HPV Prevention”, elaborado por Asc Academics.

(Foto: Especial).

Dicho documento estima que México incurre en un gasto anual de 644 millones de dólares debido al cáncer cérvicouterino asociado al VPH.

Este estudio, analiza datos de 13 países con distintos sistemas de salud, revela el costo económico del VPH, especialmente por el cáncer cérvicouterino y otras enfermedades como verrugas genitales y cánceres de ano, orofaringe, pene, vulva y vagina. México, en particular, presenta uno de los costos por caso más altos del mundo, con aproximadamente 62 mil 318 dólares.

La eliminación del cáncer cérvicouterino podría generar ahorros significativos en los sistemas de salud de estos países. Por ejemplo, se estima que alcanzar las metas 90-70-90 de la Organización Mundial de la Salud para 2030 podría disminuir la incidencia del cáncer cérvicouterino en un 42 por ciento para 2045 y prevenir aproximadamente 62 millones de muertes para 2120, con miles de millones de dólares ahorrados en costos de atención médica.

En este sentido, apostar por soluciones frente al VPH puede generar una transformación positiva en términos de desarrollo económico y bienestar social.

Además del cáncer de cuello uterino, otras enfermedades relacionadas con el VPH también generan una carga económica significativa. Esta carga incluye costos indirectos, como la pérdida de días laborales, el impacto emocional y social que afecta a las personas diagnosticadas y sus familias.

Comentarios

comentarios