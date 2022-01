Implementa IMSS código QR sobre nutrición en unidades médicas

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ha logrado avances en la implementación nacional del código QR sobre nutrición en unidades médicas, con el objetivo de favorecer el estado de salud de los pacientes pediátricos y garantizarles una alimentación que cubra los requerimientos calóricos de acuerdo a sus características individuales.

Se llevó a cabo la sexagésima novena reunión entre autoridades del Seguro Social con padres de menores con cáncer (Foto: especial).

Durante la sexagésima novena reunión entre autoridades del Seguro Social con las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos, Ana Livier Medrano Lerma, líder de Nutrición en el Tercer Nivel de atención, señaló que con esta estrategia se mejorará la alimentación que se otorga a todos los pacientes hospitalizados y asegurar que se cumplan los estándares de calidad, sabor, temperatura y acompañado de una presentación atractiva.

En sesión virtual, explicó que al escanear el código QR con aparato móvil se presenta la alimentación que se le puede otorgar a los menores en el área pediátrica, iniciativa donde el Instituto busca que la vista de los menús sean temáticos, con figuras y motivantes.

“En el IMSS nos importa mucho la alimentación de todos los niños, porque sabemos lo importante que es para la pronta recuperación en cuanto a la salud y el estado de nutrición”, aseguró.

Medrano Lerma informó que tras analizarse el proyecto, se determinó implementarlo en las Unidades Médicas de Alta Especialidad (UMAE) Hospital General Centro Médico Nacional (CMN) La Raza, en el área de Oncología pediátrica; UMAE Hospital de Pediatría CMN Siglo XXI, en Área 5D: Trasplantes, Nefrología Pediátrica y Oncología pediátrica; UMAE Hospital Gineco-Pediatría No. 48 del CMN del Bajío, en Oncología, Hematología y Nefrología Pediátrica.

Además, en unidades médicas de Segundo Nivel en la Representación del IMSS México Poniente, en sus nosocomios Hospital General de Zona (HGZ) No. 58 Santa Mónica; HGZ No. 194 Naucalpan; Hospital General Regional (HGR) No. 220 Toluca, y HGR No. 251 Metepec.

Ana Livier Medrano abundó que en este proyecto se implementarán criterios de inclusión a población vulnerable como pacientes geriátricos, con múltiples hospitalizaciones por año y con tiempos de hospitalización prolongados.

En otro orden de ideas, en seguimiento al avance de resultados en nosocomios del IMSS que brinda atención a menores con cáncer, la doctora Rocío Cárdenas Navarrete, directora del Hospital de Pediatría del CMN Siglo XXI, informó que hasta el 5 de enero se han recibido un total de 37 muestras para Inmunofenotipo y Enfermedad Mínima Residual (EMR).

Subrayó que se ha capacitado a 145 trabajadores del personal de Enfermería de diversos Centros de Referencia Estatal para la Atención del Niño y de la Niña con Cáncer (ONCOCREAN), distribuidos en 29 Representaciones del IMSS.

Por su parte, el doctor Guillermo Careaga Reyna, director del Hospital General del CMN La Raza, explicó que en una primera fase se capacitó a 52 trabajadores de la salud para el manejo de líneas vasculares, y posteriormente se agregó un segundo grupo de 24 enfermeras.

Agregó que se tiene pendiente la estandarización las 24 horas de atención en la “Hora Dorada”, en donde se trabaja para contar con el personal de laboratorio en el turno nocturno a fin de atender oportunamente a los menores oncológicos.

En otro tema, Isaac Mejía Montes de Oca, jefe de la División de Servicios Digitales y de Información para el Cuidado Digital de la Salud, informó que en nueve centros de colecta iniciará el proceso de agenda de citas del Sistema Banco de Sangre, cuyo inicio de actividades será el próximo 17 de enero del 2022.

Montes de Oca agregó que se tuvo un registro de 48 mil 548 citas desde el inicio de las actividades del aplicativo, en donde ya se trabaja en la actualización del sitio institucional del Sistema, el cual está a disposición del público a través de la página web https://bancodesangre.imss.gob.mx

En cuanto al registro de pacientes oncológicos, señaló que en la primera semana del año se integraron 105 personas a la plataforma y con ello se llegó a un total de 7 mil 289, lo que representa un 40 por ciento pediátricos y 60 adultos, mismos que reciben atención en 57 hospitales del IMSS, 15 UMAE y 42 de Segundo Nivel.

Dentro de esta 69° reunión se acordó dar seguimiento a casos específicos, a la contratación del especialista médico Juan Carlos Quiroz Silva y los protocolos de atención en el CMN La Raza, se realizará una reunión con el jefe de Prestaciones Médicas de la Representación Aguascalientes a fin de dar seguimiento a los reportes realizados en el HGZ No. 3.

Además, en la próxima sesión se presentarán avances de acciones realizadas, así como el flujograma y responsables de la atención a pacientes pediátricos oncológicos en el HGZ No. 1 San Luis Potosí, se dará seguimiento de abasto de medicamentos en el Hospital de Especialidades UMAE Mérida, Yucatán; se revisará el tema de espacios para la atención de pacientes onco-pediátricos en el CMN La Raza, y el tema de retención de recetas a fin de informar en la siguiente sesión.

Asistieron por parte del IMSS la doctora Célida Duque Molina, directora de Prestaciones Médicas; Borsalino González Andrade, director de Administración; Martha Patricia Galán Hermosillo, jefa de División de Regulación en UMAE; doctor Carlos Quezada Sánchez, jefe de Oficina de Control; doctor Enrique López Quezada, coordinador de Atención Oncológica; Maestra Fabiana Maribel Zepeda Arias, coordinadora Técnica de Enfermería; Jorge de Anda García, titular de la Coordinación de Control de Abasto; Karina del Rocío Sarmiento Castellanos, coordinadora Técnica de Planeación del Abasto; José Luis Velasco Ruiz, titular de la División de Supervisión y Control de Abasto.

Además, Arturo Ramos Ballado, coordinador de Servicios Digitales y de Información para la Seguridad Social; Iaso Ponce de León González, jefa de la División de Seguimiento con la Sociedad Civil; José Antonio Villagrana Rebollar, coordinación de Contabilidad y Trámite de Erogaciones; doctor Guillermo Careaga, director del Hospital General CMN La Raza; Dra. Rocío Cárdenas, directora del Hospital de Pediatría del CMN SXXI, y autoridades del OOAD de Aguascalientes, Baja California, Tamaulipas, San Luis Potosí y Veracruz, del Hospital General de Zona con Medicina Familiar (HGZ/MF) No. 1 de San Luis Potosí, y de los Hospitales de Especialidades de Yucatán y de la UMAE Pediatría de Puebla.

Por parte de las madres y los padres de pacientes pediátricos oncológicos estuvieron las señoras Dulce, María, Abigail, Adriana, Alma, Ana Isabel Lizárraga, Ana Isabel Soberanes, Anabelle, Araceli, Blanca, Cruz, Danny, Erika Cuapio, Erika Hernández, Graciela, Hilda, Jennyfer, Jessica, Kate, Lilia, Lidia, Lourdes, María Brenda, María Elena, María Isabel, Maribel, Marisela, Marisol, Mónica Elvira, Mónica Garduño, Noely, Pamela, Perla, Rafaela, Rebeca, Reyna, Selene, Sonia, Tania Janet, Tania Santos, Vianey, Yeni, Yolanda García y Yolanda Martínez; y los señores Mario, Armando, Elías, Mariano, Nicolás, Rafael, Ricardo, Valentín y Zaid.

