Implementa Toluca Plataforma de Consultas y Verificación para Trámites Catastrales

Toluca se posiciona como el primer municipio del Estado de México en implementar la Plataforma de Consultas y Verificación para Trámites Catastrales, que facilitará operaciones como traslado de dominio y regularización de vivienda, con procesos ágiles, seguros y confiables en favor de la población.

Firman alcalde Ricardo Moreno y Víctor Benítez, Presidente del Colegio de Notarios, convenio de colaboración.

Durante la conferencia semanal La Toluqueña el Presidente Municipal, Ricardo Moreno, y Víctor Humberto Benítez, Presidente del Colegio de Notarios del Estado de México, firmaron el convenio por medio del cual será posible este beneficio para las familias.

El alcalde explicó que continúa la política de digitalización de procedimientos administrativos en materia local, en busca de ahorrar tiempo, dinero y esfuerzo a los ciudadanos y como una forma de apoyar la lucha contra la corrupción.

La plataforma dotará de seguridad jurídica en cada uno de los procesos y se enlazará con una serie de programas de regularización con la tenencia de la tierra a través de diversas dependencias tanto federales como estatales, además permitirá atender la iniciativa en materia de vivienda presentada por la Presidenta de México, Claudia Sheinbaum, para en próximos años crear un millón de viviendas de interés social.

En su intervención, el tesorero municipal de Toluca, Florencio Valladares, señaló que este proyecto posiciona a la ciudad como referente en innovación y protección patrimonial, pues entre sus beneficios destacan la gestión y seguimiento electrónico de trámites, alertas en tiempo real para prevenir fraudes a los ciudadanos y proteger la propiedad.

Por su parte, el Presidente del Colegio de Notarios, Víctor Humberto Benítez, aseguró que esta acción conjunta de colaboración digital es un blindaje patrimonial que protege lo más valioso de las familias y hoy se envía un mensaje claro: cuando el gobierno, la sociedad y el notariado se unen se construyen garantías de confianza, progreso y justicia.

Es importante destacar que esta plataforma ha sido diseñada por el Colegio de Notarios y cubrirá su soporte, sin generar gastos para el Gobierno municipal; además, conectará de forma digital a las notarías con el Gobierno municipal y el Instituto de la Función Registral del Estado de México.

